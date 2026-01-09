''Srbi će vječno slaviti 9. januar''

Predstavnici opštine Istočno Novo Sarajevo i Opštinske boračke organizacije položili su danas vijence kod Centralnog spomenika poginulim borcima u Miljevićima, povodom 9. januara – Dana Republike Srpske, uz poruku da obilježavanje ovog datuma nikda neće biti dovedeno u pitanje.

Predsjednik Boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak rekao je novinarima da je 9. januar jedan od najvažnijih datuma u poslijeratnoj istoriji Republike Srpske, koji nikada neće biti upitan, dok god na ovim prostorima žive Srbi.

Tuševljak je istakao da iz OHR-a stižu poruke da je obilježavanje Dana Republike krivično djelo, ali da borci i narod poručuju da u BiH nema ni pravde ni prava ako odluke donosi Ustavni sud kojem je istekao mandat, čiji je rad mimo zakona produžen od Kristijana Šmita koji nije legalno izabran.

"Dan osnivanja Republike Srpske – njen rođendan, ne može biti proglašen nelegalnim", naglasio je Tuševljak.

On je naveo da Boračka organizacija daje punu podršku institucijama Republike Srpske u nastojanjima da se 9. januar očuva i obilježava, te poručio da ovaj datum ni u jednom trenutku ne smije biti doveden u pitanje, bez obzira na to ko je na vlasti.

Zamjenik načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Aleksandar Kostović rekao je da se osporavanjem 9. januara osporava pravo srpskom narodu da samostalno donosi odluke.

"Svako ko pokušava da ospori ovaj datum osporava naše pravo na organizovanje, odlučivanje i, samim tim, ugrožava naše postojanje na ovim prostorima", naveo je Kostović.

On je naglasio da je 9. januar kamen temeljac Republike Srpske i opstanka srpskog naroda, te da je njegovo obilježavanje slavljenje postojanja Srba na ovim prostorima.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.