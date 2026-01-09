Delegacije Srpske i Srbije položile vijence na Centralno spomen-obilježje

09.01.2026
10:51
Komentari:0
Delegacije Republike Srpske i Republike Srbije položile su danas vijence na novoizgrađeni spomenik borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Vojske Republike Srpske u Banjaluci.
Vijenac su povodom Dana Republike i Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, a u ime Vlade Republike Srpske položili ministar pravde Goran Selak i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak istakao je danas u Banjaluci da su u temelje Srpske uzidani životi poginulih boraca, što ne smije biti zaboravljeno.
Republika Srpska
Zvaničnici Republike Srpske prisustvuju Svetoj arhijerejskoj liturgiji
"Republika Srpka ima 26.000 junaka koji su poginuli u odbrani vjekovnih ognjišta. Moramo čuvati Republiku Srpsku, jer je garant slobode srpskog naroda", rekao je Selak.
U Banjaluci je juče, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, otkriveno i osveštano Centralno spomen-obilježje za ukupno 25.830 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.
Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
12
08
12
04
12
03
12
00
11
56
Trenutno na programu