Delegacije Srpske i Srbije položile vijence na Centralno spomen-obilježje

Delegacije Republike Srpske i Republike Srbije položile su danas vijence na novoizgrađeni spomenik borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Vojske Republike Srpske u Banjaluci.

Vijenac su povodom Dana Republike i Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, a u ime Vlade Republike Srpske položili ministar pravde Goran Selak i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak istakao je danas u Banjaluci da su u temelje Srpske uzidani životi poginulih boraca, što ne smije biti zaboravljeno.

Republika Srpska Zvaničnici Republike Srpske prisustvuju Svetoj arhijerejskoj liturgiji

"Republika Srpka ima 26.000 junaka koji su poginuli u odbrani vjekovnih ognjišta. Moramo čuvati Republiku Srpsku, jer je garant slobode srpskog naroda", rekao je Selak.

U Banjaluci je juče, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, otkriveno i osveštano Centralno spomen-obilježje za ukupno 25.830 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.