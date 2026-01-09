SNSD: Opozicija ne želi 9. januar kao Dan Republike

Lideri SDS-a i PDP-a i njihovi portparoli sa BN televizije dokazali su po ko zna koji put da nisu opozicija Miloradu Dodiku i SNSD-u, nego Republici Srpskoj, saopšteno je iz SNSD-a.

"Draško Stanivuković kasni na svečanu akademiji povodom Dana Republike Srpske, Branko Blanuša sa nje bježi, a BN televizija ukida signal kada govori Milorad Dodik, koji je ovih dana domaćin brojnim gostima iz Srbije, regiona, Evrope i svijeta", navode iz SNSD-a.

Da ne bi bilo prostora za bilo kakva tumačenja ovih sramotnih postupaka, dodaje se u saopštenju, pobrinuo se Stanivuković koji je odbio molbu da gradske službe očiste prostor na kojem će biti održan svečani defile povodom Dana Republike, kaže čovjek "ima druge prioritete".

"Da se ne lažemo - nisu ovo gafovi, niti je ovo slučajnost. Ovo je jasna politička poruka. Oni ne žele da se 9. januar slavi kao Dan Republike Srpske. Da li to rade iz mržnje prema Dodiku ili sluganstva prema njihovom mentoru Kristijanu Šmitu i sarajevskoj političkoj čaršiji, nije ni važno. Važne se činjenice i njih građani treba da znaju. Činjenice su da su Stanivuković i Blanuša pokušali da onemoguće i obesmisle proslavu Dana Republike, a da je BN televizija pokušala da sakrije da Milorad Dodik i dalje sa svojim narodom slavi dan naše Republike, baš kao što je to radio do sada", istakli su iz SNSD-a.

SNSD kao najjača politička snaga u Srpskoj poziva sve svoje sunarodnike da zajedno obilježe Dan Republike Srpske kako to i dolikuje domaćinima, a političkim protivnicima Srpske, bez obzira da li su u Banjaluci ili bijelom svijetu, poručuju: "Živjeće ognjište, živjeće Srpska i živjeće srpski narod".