Logo
Large banner

SNSD: Opozicija ne želi 9. januar kao Dan Republike

Izvor:

SRNA

09.01.2026

10:04

Komentari:

2
СНСД: Опозиција не жели 9. јануар као Дан Републике
Foto: ATV

Lideri SDS-a i PDP-a i njihovi portparoli sa BN televizije dokazali su po ko zna koji put da nisu opozicija Miloradu Dodiku i SNSD-u, nego Republici Srpskoj, saopšteno je iz SNSD-a.

"Draško Stanivuković kasni na svečanu akademiji povodom Dana Republike Srpske, Branko Blanuša sa nje bježi, a BN televizija ukida signal kada govori Milorad Dodik, koji je ovih dana domaćin brojnim gostima iz Srbije, regiona, Evrope i svijeta", navode iz SNSD-a.

Da ne bi bilo prostora za bilo kakva tumačenja ovih sramotnih postupaka, dodaje se u saopštenju, pobrinuo se Stanivuković koji je odbio molbu da gradske službe očiste prostor na kojem će biti održan svečani defile povodom Dana Republike, kaže čovjek "ima druge prioritete".

"Da se ne lažemo - nisu ovo gafovi, niti je ovo slučajnost. Ovo je jasna politička poruka. Oni ne žele da se 9. januar slavi kao Dan Republike Srpske. Da li to rade iz mržnje prema Dodiku ili sluganstva prema njihovom mentoru Kristijanu Šmitu i sarajevskoj političkoj čaršiji, nije ni važno. Važne se činjenice i njih građani treba da znaju. Činjenice su da su Stanivuković i Blanuša pokušali da onemoguće i obesmisle proslavu Dana Republike, a da je BN televizija pokušala da sakrije da Milorad Dodik i dalje sa svojim narodom slavi dan naše Republike, baš kao što je to radio do sada", istakli su iz SNSD-a.

SNSD kao najjača politička snaga u Srpskoj poziva sve svoje sunarodnike da zajedno obilježe Dan Republike Srpske kako to i dolikuje domaćinima, a političkim protivnicima Srpske, bez obzira da li su u Banjaluci ili bijelom svijetu, poručuju: "Živjeće ognjište, živjeće Srpska i živjeće srpski narod".

Podijeli:

Tagovi:

SNSD

opozicija

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Род Благојевић присуствује литургији у Храму Христа Спаситеља

Republika Srpska

Rod Blagojević prisustvuje liturgiji u Hramu Hrista Spasitelja

2 h

0
Минић: Нема институције која може да забрани да славимо Дан Републике

Republika Srpska

Minić: Nema institucije koja može da zabrani da slavimo Dan Republike

2 h

0
Кулић: Република Српска је највећа светиња и понос

Republika Srpska

Kulić: Republika Srpska je najveća svetinja i ponos

3 h

0
Шпирић: Снага институција Српске огледа се у обиљежавању 9. јануара

Republika Srpska

Špirić: Snaga institucija Srpske ogleda se u obilježavanju 9. januara

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Počeo svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner