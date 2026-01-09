Špirić: Snaga institucija Srpske ogleda se u obilježavanju 9. januara

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da je stabilnost Republike Srpske neupitna i da se u obilježavanju 9. januara - Dana Republike ogledaju kontinuitet funkcionisanja i snaga njenih institucija.

"Uz sve to, ljubav naroda koji živi u Republici Srpskoj je najčvršće vezivno tkivo između institucionalnog i tradicionalnog pristupa u očuvanju otadžbine", rekao je Špirić.

Povodom Dana Republike Srpske Špirić je poručio da njene institucije treba čuvati i unapređivati, a ljubav prema Republici svakodnevno njegovati.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.