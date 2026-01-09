''Obnoviti jedinstvo, slobodarski i patriotski duh''

Iz Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" poručili su povodom 9. januara - Dana Republike, da je nasušna potreba izboriti se za obnavljanje jedinstva, slobodarskog i patriotskog duha i podržati one političke opcije koje se istinski bore za očuvanje Srpske.

"Ostavimo stranačke i lične netrpeljivosti za neka mirnija vremena i podržimo političke opcije koje se istinski bore za očuvanje za opstanak Republike Srpske, a koje su danas dominatne u partijama vladajuće koalicije", navodi se u saopštenju ove asocijacije.

Istakli su da je 9. januar praznik nad praznicima za one koji su stvarali Republiku Srpsku i zajedno sa Vojskom, policijom i nacionalno osviješćenim narodom odbranili u ratu koji je nametnut.

"I nije slučajno izabran dan kada slavimo prvomučenika Svetog Stefana koji je postradao zbog svoga herojstva i vjere u hrišćanstvo. A to je bila i ostala suština našeg srpskog pravoslavnog bića", naveli su iz Asocijacije.

Oni su podsjetili da su tog 9. januara 1992. godine jedan drugome ruke pružili teisti i ateisti, "partizani i četnici", urbani i ruralni Srbi, svi okupljeni u Skupštini srpskog naroda u BiH i jedinstveno donijeli odluku o osnivanju Republike Srpske.

Ta odluka, dodali su, bila je istorijska jer je donijeta u predvečerje tragičnog sukoba u BiH.

"Osnivanjem svoje slobodne i demokratske države u punom institucionalnom kapacitetu preduprijedili smo ponavljanje vjekovne nesrećne sudbine srpskog naroda na ovim prostorima. Ovo je potrebno da znaju mlade generacije čiji su se očevi žrtvovali za odbranu Republike Srpske", navodi se u saopštenju.

"Stvaraoci Republike Srpske" ocijenili su da su i danas teška vremena i da je Republika Srpska od Dejtona meta globalističkog Zapada i bosanskih unitarista.

"Ni jedni, a ni drugi neće nas poštedjeti nestanka. I jednim i drugima smo `trn u oku`", upozorili su iz Asocijacije.

Zato je, kažu, nasušna potreba izboriti se, da se obnovi jedinstvo, slobodarski i patriotski duh koji je pokazan prije 30 i više godina.

Oni su izrazili uvjerenje da i u strankama opozicije ima onih koji su spremni da odbace inostrani protektorat i budu na pravoj strani istorije.

"Ova godina, koja će biti prepuna iskušenja, pokazaće da li smo svi dostojni podviga koji su početkom devedesetih godina prošlog vijeka izveli prvi srpski poslanici, članovi prve Vlade, naši vojnici i policajci, konačno naš nacionalno osviješćeni i hrabri srpski narod. Stvorili smo i odbranili Republiku Srpsku i naša ognjišta", poručili su "Stvaraoci Republike Srpske".

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.