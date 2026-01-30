Logo
Vrijednost bitkoina najniža u posljednja dva mjeseca

Izvor:

SRNA

30.01.2026

08:53

Вриједност биткоина најнижа у посљедња два мјесеца

Cijena bitkoina pala je na najniži nivo u posljednja dva mjeseca tokom jutarnjeg trgovanja u Aziji.

Bitkoin je u Singapuru pao za 3,9 odsto, na 81.102 dolara, što je najniža vrijednost od kraja novembra prošle godine.

Time se nastavila velika rasprodaja koja se ubrzala tokom noći, pa je cijena sada za trećinu manja nego u novembru kada je bila na svom istorijskom vrhuncu od 126.500 dolara.

Razlog tome je pesimizam koji vlada oko ove kriptovalute i činjenica da investitori masovno povlače novac iz posebnih investicionih fondova /ETF/ koji prate bitkoin.

илу-биткоин-20102025

Ekonomija

Bitkoin i Itirijum gube zamah, investitori na oprezu

Dok bitkoin slabi, cijena pravog zlata raste, prenosi "Indeks".

Investitori koji se boje nemira u svijetu bježe od kriptovaluta i okreću se provjerenim i sigurnim investicijama poput zlata, što potkopava ideju da je ova kriptovaluta zapravo "digitalno zlato".

Neki stručnjaci vjeruju da će se problemi nastaviti i da bi cijena mogla pasti ispod 80.000 dolara.

