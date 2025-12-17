Logo
Large banner

Bitkoin porastao za 1,26 odsto na skoro 75.000 evra

Izvor:

Agencije

17.12.2025

15:19

Komentari:

0
Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра
Foto: Pexels

Vrijednost bitkoina je danas u 15 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 1,26 odsto na 74.772,35 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 30,49 milijardi evra, što predstavlja nisku vrijednost.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 16 u kategoriji "ekstremni strah", neznatno više u odnosu na jučerašnji nivo 11 i ukazuje da je atmosfera na tržištu nadalje veoma loša, pošto su ulagači oprezni i izbjegavaju rizik.

Несрећа у Индији

Svijet

Sudar osam autobusa i tri auta - veliki broj mrtvih

Vrijednost itirijuma (ETH) porasla je za 1,71 odsto na 2.512,96 evra, a vrijednost bajnens koina (BNB) za 0,26 odsto na 735,88 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 2,45 odsto na 110,36 evra, a avalanš (AVAX) za 2,93 odsto na 10,52 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,3 evra, što je za 0,73 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno bilježe kriptovalute OM, EPIC i SYRUP.

Podijeli:

Tag:

bitkoin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Несрећа у Индији, сударило се осам аутобуса и три аута

Svijet

Sudar osam autobusa i tri auta - veliki broj mrtvih

15 min

0
Скупштина града Бањалука одбила приједлог да се паркинг уступи ЗИБЛ-у

Banja Luka

Skupština grada Banjaluka odbila prijedlog da se parking ustupi ZIBL-u

20 min

0
Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

Republika Srpska

Ustavni sud Srpske donio odluku: Povećanje plata radnika nije u skladu sa Ustavom

39 min

0
Скоко: Проблем самозапаљења угља биће ријешен до нове године

Republika Srpska

Skoko: Problem samozapaljenja uglja biće riješen do nove godine

47 min

1

Više iz rubrike

Цијена сребра обара рекорде

Ekonomija

Cijena srebra obara rekorde

4 h

0
Стопа незапослености у Великој Британији достигла четворогодишњи максимум

Ekonomija

Stopa nezaposlenosti u Velikoj Britaniji dostigla četvorogodišnji maksimum

5 h

0
Варнер брос ће одбити астрономску понуду Парамоунта

Ekonomija

Varner bros će odbiti astronomsku ponudu Paramounta

6 h

0
Novac Evri Valuta

Ekonomija

Pala odluka: Ukinuli provizije u mjenjačnicama

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

32

Rasvijetljeno razbojništvo iz 2022: Na Badnji dan pretukli i opljačkali ljude

15

32

Kovačević o Ganiću: Ni za Hitlera i Izetbegovića ne postoje presude, pa znamo

15

28

Djevojčica (12) zbog gripa završila u komi

15

27

Srpski brend zatvara sve radnje

15

24

Počeo sastanak Dodika sa predstavnicima dobojskog SNSD-a

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner