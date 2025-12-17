Bitkoin porastao za 1,26 odsto na skoro 75.000 evra

Vrijednost bitkoina je danas u 15 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 1,26 odsto na 74.772,35 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 30,49 milijardi evra, što predstavlja nisku vrijednost.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 16 u kategoriji "ekstremni strah", neznatno više u odnosu na jučerašnji nivo 11 i ukazuje da je atmosfera na tržištu nadalje veoma loša, pošto su ulagači oprezni i izbjegavaju rizik.

Vrijednost itirijuma (ETH) porasla je za 1,71 odsto na 2.512,96 evra, a vrijednost bajnens koina (BNB) za 0,26 odsto na 735,88 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 2,45 odsto na 110,36 evra, a avalanš (AVAX) za 2,93 odsto na 10,52 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,3 evra, što je za 0,73 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno bilježe kriptovalute OM, EPIC i SYRUP.