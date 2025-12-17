Skupština grada Banjaluka odbila prijedlog da se parking ustupi ZIBL-u

Skupština grada Banjaluka odbila je prijedlog gradonačelnika Banjaluka da se usluga parkiranja dodijeli Zavodu za izgradnju Banjaluka.

Stanivuković je ovaj prijedlog odluke dostavio Skupštini na današnjoj sjednici, a tačka je izazvala niz komentara na današnjoj sjednici.

Saša Čudić, potpredsjednik Skupštine, istakao je da ZIBL nije javno komunalno preduzeće.

"Ovom odlukom da se ta djelatnost povjeri ZIBL-u mi bismo danas direktno prekršili mnoge zakone, a prije svega Zakon o komunalnim djelatnostima. ZIBL nema registrovanu šifru za obavljanje ove djelatnosti", rekao je Čudić, piše provjereno.info.

Dijana Ješić, odbornik Narodnog fronta, pitala je šta će biti sa trenutnim radnicima parking službe.

"Ovdje stoji da je izrađena studija da nema ekonomske opravdanosti za novo preduzeće. Ja bih voljela da mi tu studiju vidimo, da možemo detaljnije da pričamo o ovom", rekla je ona dodajući da dobijeni materijali ne pokazuju da se ZIBL može baviti i naplatom parkinga.

Dragan Lukač, odbornik SNSD-a, istakao je da su i ranije raspravljali o tome da se naplata parkinga povjeri ZIBL-u i da su i tada shvatili da to ne može.

"ZIBL nije u 100 postotnom vlasništvu grada. To moramo da znamo", rekao je on.

Podsjećamo, odluka o parkiranju ističe 31. decembra ove godine, nakon čega bi parking u gradu trebao biti besplatan. Sve je uslijedilo nakon odluke Ustavnog suda Republike Srpske od 6. marta ove godine kada je usluga parkiranja u gradu proglašena neustavnom.

Republika Srpska Ustavni sud Srpske donio odluku: Povećanje plata radnika nije u skladu sa Ustavom

Kako se navodi, ukoliko se ZIBL-u dodjeli usluga parkiranja, gradonačelnik bi bio zadužen da u ime Grada zaključi Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

Tim ugovorom bi, kako je navedeno, bilo precizirani svi detalji vezano za parkiranje u gradu.

Takođe, Skupština grada ovom odlukom dala bi saglasnost ZIBL-u da uskladi osnivački akt, statut društva i druge interne akte.

U obrazloženju ovog prijedloga, navedeno je da bi osnivanje bilo neekonomično i necjelishodno, baš kao i da se usluge parkiranja povjere privatnom subjektu.

"S tim u vezi, odlučeno je da se ovaj posao povjeri ZIBL-u koji ima kapacitet za obavljanje ove komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa", navedeno je u prijedlogu odluke.

Za stanje u "Vodovodu" zatraženo je da bude održana posebna sjednica.

"Zeleno svjetlo" nije dobila ni tačka o neradnoj nedjelji, kao ni kreditna zaduženja za puteve u naseljima Motike, Kuljani i Priječani.