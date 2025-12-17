Logo
Large banner

Maratonska sjednica Skupštine grada Banjaluka

17.12.2025

10:56

Komentari:

0
Маратонска сједница Скупштине града Бањалука

U Banjaluci je počela sjednica gradske Skupštine na čijem je predloženom dnevnom redu, između ostalog, Nacrt budžeta grada za narednu godinu i prijedlozi odluka o upravljanju javnim parkiralištima.

Odbornici bi trebalo da raspravljaju i o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti za narednu godinu.

Na dnevnom redu je ukupno 86 tačaka.

U toku je aktuelni čas.

Podijeli:

Tagovi:

skupština

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ове улице данас остају без воде због радова на мрежи

Banja Luka

Ove ulice danas ostaju bez vode zbog radova na mreži

2 h

0
Огроман успјех ученика из Бањалуке: Освојио 2. мјесто на престижном такмичењу у Русији

Banja Luka

Ogroman uspjeh učenika iz Banjaluke: Osvojio 2. mjesto na prestižnom takmičenju u Rusiji

2 h

2
Бањалучани, спремите се: Ови дијелови данас остају без струје

Banja Luka

Banjalučani, spremite se: Ovi dijelovi danas ostaju bez struje

6 h

0
Зељковић: Росуље не смију бити жртва неконтролисаног бетонирања

Banja Luka

Zeljković: Rosulje ne smiju biti žrtva nekontrolisanog betoniranja

13 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

15

Odgođeno izricanje presude Brajanu Volšu: Evo koliko godina zatvora mu prijeti

12

08

Posna torta za Nikoljdan: Sve domaćice je spremaju po ovom receptu

12

00

Usvojene izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama: Povećali starosnu granicu za penzionisanje

11

45

Edin Džeko završava svoju epizodu u Fiorentini

11

44

Luvr zatvoren do daljeg: Radnici produžili štrajk

Small banner

Trenutno na programu

11:10

Od jutra do sutra EP 137 (12+)

serijski program

11:50

Teletrgovina

teletrgovina

12:05

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

12:10

Zagonetni slučajevi doktora Blejka SO3, EP05 (12+, R)

serijski program

13:15

Teletrgovina

teletrgovina

13:30

U prvom planu (R)

informativno politički

14:20

Teletrgovina

teletrgovina

Stanje na graničnim prelazima

Small banner