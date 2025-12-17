Maratonska sjednica Skupštine grada Banjaluka

17.12.2025
U Banjaluci je počela sjednica gradske Skupštine na čijem je predloženom dnevnom redu, između ostalog, Nacrt budžeta grada za narednu godinu i prijedlozi odluka o upravljanju javnim parkiralištima.
Odbornici bi trebalo da raspravljaju i o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti za narednu godinu.
Na dnevnom redu je ukupno 86 tačaka.
U toku je aktuelni čas.
