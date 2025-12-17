Logo
Ogroman uspjeh učenika iz Banjaluke: Osvojio 2. mjesto na prestižnom takmičenju u Rusiji

Izvor:

ATV

17.12.2025

09:30

Komentari:

2
Foto: ATV

Znanje, posvećenost i talenat odveli su Srđana Jolića, učenika Elektrotehničke škole Banjaluka, do sjajnog drugog mjesta na međunarodnom takmičenju profesionalaca u Sankt Peterburgu.

Uz podršku mentora, Borisa Stankovića, finale ovog prestižnog nadmetanja održanog 4. decembra, a uspjeh mladog banjalučkog učenika ostavio je snažan trag koji prevazilazi granice Republike Srpske.

''Rusija ovo takmičenje organizuje u nizu prethodnih godina i poziva i takmičare iz inostranstva da se oprobaju u svojim vještinama. Konkretno, naš zadatak je bio upravljanje lokomotivama. Ljubav prema programiranju traje još od mlađih dana i prvog susreta sa računarom, javila se radoznalost da ispitujem ''kako nešto radi', sve je to uticalo da krenem ovim putem. Takmičenje je bilo izazovno, u pripremi smo se dotakli teritorije Grahova gdje smo projektovali putanje vozova. Pripreme su intenzivno trajale oko dva mjeseca, išli smo u posjetu Željeznici, planiram da nastavim ovim da se bavim u daljem obrazovanju'', kazao je učenik Srđan Jolić.

U pripremama mu je pomagao i njegov profesor i mentor koji ističe da je preponosan na Srđanov uspjeh.

Струја

Banja Luka

Banjalučani, spremite se: Ovi dijelovi danas ostaju bez struje

''Pripreme su intenzivno trajale dva mjeseca, ali moram istaći da je Srđan učenik koji predano i kontinuirano radi sam od početka svog školovanja. Preponosan sam na njega jer je pokazao kako da se na pravi način pristupi novim zadacima. Koristim priliku da se zahvalim kabinetu predsjednika Vlade, resornom ministarstvu prosvjete, ljudima sa Željeznica RS, i upravi pkole koja je omogućila ovaj naš odlazak na takmičenje'', kazao je profesor u Elektrotehničkoj školi, Boris Stanković.

