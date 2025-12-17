Ogroman uspjeh učenika iz Banjaluke: Osvojio 2. mjesto na prestižnom takmičenju u Rusiji

Izvor:
17.12.2025
Znanje, posvećenost i talenat odveli su Srđana Jolića, učenika Elektrotehničke škole Banjaluka, do sjajnog drugog mjesta na međunarodnom takmičenju profesionalaca u Sankt Peterburgu.
Uz podršku mentora, Borisa Stankovića, finale ovog prestižnog nadmetanja održanog 4. decembra, a uspjeh mladog banjalučkog učenika ostavio je snažan trag koji prevazilazi granice Republike Srpske.
''Rusija ovo takmičenje organizuje u nizu prethodnih godina i poziva i takmičare iz inostranstva da se oprobaju u svojim vještinama. Konkretno, naš zadatak je bio upravljanje lokomotivama. Ljubav prema programiranju traje još od mlađih dana i prvog susreta sa računarom, javila se radoznalost da ispitujem ''kako nešto radi', sve je to uticalo da krenem ovim putem. Takmičenje je bilo izazovno, u pripremi smo se dotakli teritorije Grahova gdje smo projektovali putanje vozova. Pripreme su intenzivno trajale oko dva mjeseca, išli smo u posjetu Željeznici, planiram da nastavim ovim da se bavim u daljem obrazovanju'', kazao je učenik Srđan Jolić.
U pripremama mu je pomagao i njegov profesor i mentor koji ističe da je preponosan na Srđanov uspjeh.
