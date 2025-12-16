Logo
Zeljković: Rosulje ne smiju biti žrtva nekontrolisanog betoniranja

16.12.2025

22:45

Komentari:

0
Foto: ATV

Mještani banjalučkog naselja Rosulje su jasno i nedvosmisleno iskazali nezadovoljstvo planiranim izmjenama Regulacionog plana, kojima je predviđena izgradnja čak 16 stambenih objekata u ovom naselju, poručio je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković.

"Večeras je održan zbor mještana Rosulja. Na zboru su donesena dva jasna zaključka - da se predloženi Regulacioni plan odbije, te da se u urbanističkom planu za naselje Rosulje ograniči spratnost objekata na P+2", istakao je Zeljković u objavi na društvenoj mreži Iks.

Бањалука

Banja Luka

Građani ogorčeni: Banjaluka se širi preko dvorišta, zelenila i igrališta

Kao odbornik u Skupštini grada, kaže Zeljković, otvoreno i odgovorno će se zalagati za interese mještana i učiniti sve što je u njegovoj moći da se zaključci zbora građana poštuju i sprovedu.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Zapadne sile Dejton pretvorile u oruđe za uništavanje srpske autonomije

"Želim jasno da naglasim da nisam protiv gradnje i razvoja Banjaluke. Naprotiv, grad mora da se razvija, ali isključivo planski, odgovorno i uz saglasnost ljudi koji u tim naseljima žive. Postoje dijelovi grada koji još nisu naseljeni i gdje je planska izgradnja i te kako dobrodošla, ali Rosulje ne smiju biti žrtva nekontrolisanog betoniranja", zaključuje Zeljković.

Branislav Zeljković

Rosulje

