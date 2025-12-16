Logo
Ćosić napustio Radojičića: Koalicija sa Stanivukovićem pogazila principe „Svojim putem“

Izvor:

ATV

16.12.2025

09:46

Komentari:

0
Foto: Ustupljena fotografija

Koalicija Igora Radojičića sa Draškom Stanivukovićem, političarem od kojeg je izgubio izbore, izazvala je prvi ozbiljan raskol u Nezavisnom pokretu „Svojim putem“.

Bojan Ćosić, član Predsjedništva pokreta i potpredsjednik Gradskog odbora Banja Luka, podnio je neopozivu ostavku na sve funkcije.

Ćosić je naveo da odluku donosi zbog dubokog i nepomirljivog neslaganja sa politikama Stanivukovića i njegovog pokreta „Sigurna Srpska“, sa kojima je Radojičić stupio u koaliciju, ocjenjujući da je time napuštena ideja nezavisnosti i političke dosljednosti.

''Ovo je odstupanje od principa na kojima je pokret nastao – nezavisnosti, transparentnosti i iskrene želje za promjenama na bolje u gradu“, poručio je Ćosić, dodajući da više ne može da podržava pravac koji ugrožava povjerenje građana.

Bojan Ćosić, uspješni banjalučki privrednik, najavio je da ostaje politički aktivan u Banjaluci i Republici Srpskoj, dok ova ostavka otvara pitanje da li je Radojičić koalicijom sa Stanivukovićem trajno narušio autentičnost svog pokreta.

Draško Stanivuković

Igor Radojičić

Bojan Ćosić

Komentari (0)
