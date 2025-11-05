Logo

Ćosić: Konaković određuje koji će Srbin biti pregovarač sa EU

05.11.2025

07:53

Ћосић: Конаковић одређује који ће Србин бити преговарач са ЕУ
Foto: Printscreen/Youtube/FTV

Delegat HDZ-a u Domu naroda Zdenko Ćosić kaže da se ne slaže sa politikom lidera NiP-a Elmedina Konakovića koji je svojim uslovima isključio dvije trećine Srba u odabiru glavnog pregovarača BiH sa EU.

”Gospodin Konaković bi eliminisao čitavu jednu stranku koja je jedna od većih u BiH, njene simpatizere, saradnike itd. Njegov je uslov da to ne može biti SNSD, njihov saradnik, a prihvata da to bude Srbin jer su se tako dogovorili. Drugim riječima, on je tu bazu i potencijal srpskih kadrova sveo na jednu trećinu. Drugim riječima, može biti Srbin, ali ja ću odrediti koji će biti. Ja to nikada ne prihvatam, jer su Hrvati žrtve takve politike”, rekao je Ćosić.

On ističe da Konaković ima toliko uslova koje je nemoguće sprovesti.

”On traži jer postoji dogovor, iako je meni ta vrsta dogovora neprihvatljiva. To da se dogovara koje će nacionalnosti pregovarač biti, iz koje partije će dolaziti. Mi idemo ka Evropi gdje baš nisu takva pravila. Hrvatska je prošla tu fazu, bila je to nestranačka osoba”, poručuje Ćosić.

Zdenko Ćosić

Elmedin Konaković

