Logo
Large banner

Pronađeno tijelo mladića u močvari: Oglasila se policija

Izvor:

ATV

07.01.2026

20:12

Komentari:

0
Пронађено тијело младића у мочвари: Огласила се полиција
Foto: PU Mrkonjić Grad

Policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad, Policijske uprave Banjaluka i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a su prilikom pretresa terena u mjestu Surjan pronašli beživotno tijelo muškarca.

Tijelo je pronađeno danas oko 14:20 časova, u močvari pored rijeke Vrbas.

Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja "Doktor Jovan Rašković" Mrkonjić Grad.

Цвитан Симић

Hronika

Brat Cvijana Simića objavio potresnu poruku nakon potrage

"Identifikacijom beživotnog tijela utvrđeno je da se radi o licu muškog pola C.S. iz Italije čiji je nestanak prijavljen 04.01.2026. godine Policijskoj upravi Banjaluka", naveli su iz PU Mrkonjić Grad.

Пронађено тијело мушкарца
Pronađeno tijelo muškarca

Od strane postupajućeg tužioca naložena je obdukcija tijela smrtno stradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banja Luci.

Цвијан Симић

Hronika

Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo Cvijana Simića

Podsjećamo, Cvijan Simić (27), nestao je 2. januara oko 12.30 časova kada se udaljio iz hotela u kojem je odsjeo u Banjaluci.

Podijeli:

Tag:

Cvijan Simić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Брат Цвијана Симића објавио потресну поруку након потраге

Hronika

Brat Cvijana Simića objavio potresnu poruku nakon potrage

1 h

0
нестао Цвијан Симић

Hronika

Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo Cvijana Simića

1 h

0
Обустављен саобраћај у Великом Блашку: Аутомобил завршио поред пута

Hronika

Obustavljen saobraćaj u Velikom Blašku: Automobil završio pored puta

4 h

0
Хорор у Београду: Тинејџер (16) пуцао на бабу и дједа, па покушао да се убије

Hronika

Horor u Beogradu: Tinejdžer (16) pucao na babu i djeda, pa pokušao da se ubije

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Fico: Nijedan slovački vojnik neće ići u Ukrajinu

20

42

Ovu naviku trebate izbjegavati na Božić

20

26

Jezivi detalji pucnjave: Sa drugom namjeravao da ubijaju redom u kućama

20

12

Pronađeno tijelo mladića u močvari: Oglasila se policija

19

58

U ovom gradu traže 100 ljudi za hitno čišćenje snijega: Zarada za zimski haos

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner