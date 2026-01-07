Pronađeno tijelo mladića u močvari: Oglasila se policija

Policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad, Policijske uprave Banjaluka i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a su prilikom pretresa terena u mjestu Surjan pronašli beživotno tijelo muškarca.

Tijelo je pronađeno danas oko 14:20 časova, u močvari pored rijeke Vrbas.

Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja "Doktor Jovan Rašković" Mrkonjić Grad.

"Identifikacijom beživotnog tijela utvrđeno je da se radi o licu muškog pola C.S. iz Italije čiji je nestanak prijavljen 04.01.2026. godine Policijskoj upravi Banjaluka", naveli su iz PU Mrkonjić Grad.

Od strane postupajućeg tužioca naložena je obdukcija tijela smrtno stradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banja Luci.

Podsjećamo, Cvijan Simić (27), nestao je 2. januara oko 12.30 časova kada se udaljio iz hotela u kojem je odsjeo u Banjaluci.