Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo Cvijana Simića

Ognjen Matavulj

07.01.2026

19:23

нестао Цвијан Симић
Beživotno tijelo Cvijana Simića (27), koji je nestao 2. januara, pronađeno je danas na području Bočca, potvrđeno je za ATV.

Tijelo je pronađeno u vodi nedaleko od mjesta gdje je prethodno pronađen Simićev automobil. Na licu mjesta izvršen je uviđaj i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci naložilo je da se izvrši obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Цвијан Симић

Banja Luka

ATV saznaje: Kod Banjaluke pronađen auto nestalog Cvijana Simića

Cvijan Simić nestao je 2. januara kada se, oko 12.30 časova, udaljio iz hotela u kojem je odsjeo u Banjaluci. Nestanak je prijavljen 4. januara i njegov automobil "opel astra" snimljen je na području Surjana kod Mrkonjić Grada.

Vozilo je sutradan pronađeno na području Bočca, a u njemu su zetečene lične stvari mladića. Potraga je i danas nastavljena, u sve su se uključili građani, te je obezbijeđen čamac koji je korišten u potrazi. Nažalost Simić je pronađen mrtav.

