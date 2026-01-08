Logo
Large banner

Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

Izvor:

Pink

08.01.2026

20:30

Komentari:

0
Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

Bivša voditeljka Kija Kockar otkrila je detalje vjeridbe i istakla da je vjereničkim prstenom oduševljena.

Nakon što je objavila da je zaprošena, Kija se oglasila i otkrila detalje vjeridbe.

"Desilo se na moj omiljeni praznik, na Božić. Kao što znate, svake godine pravim večeru za prijatelje i u trenutku kada smo međusobno razmjenjivali poklone, kleknuo je i zaprosio me. Naravno, rekla sam da! Nije mogao ljepši trenutak da izabere. Božić, najdraži prijatelji na okupu, intimna atmosfera. Tačno je znao kakvu prosidbu i kakav prsten želim, zato ga i obožavam", ushićeno je ispričala Kija.

Njen vjerenički prsten posebno je interesantan.

Riječ je o prstenu luksuznog brenda koji je izrađen od 18-karatnog zlata i važi za simbol prefinjenosti i diskretne elegancije.

Njegova vrijednost procjenjuje se na oko 10.500 dolara, što ovaj prsten svrstava među ekskluzivne komade koji se ne nose bez posebnog razloga.

"Svi znate da ja volim cvijeće i bukete i sada na svojoj ruci imam najljepši buket koji ipak traje malo duže", poručila je za Pink Kija, koja je nedavno podijelila intimne poruke koje razmjenjuje sa partnerom.

Podijeli:

Tagovi:

Kristina Kija Kockar

vjeridba

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Гоца Тржан се расплакала пред камерама када је угледала једну фотографију

Scena

Goca Tržan se rasplakala pred kamerama kada je ugledala jednu fotografiju

1 h

0
Отац Милице Тодоровић направио шоу испред породичне куће: ''Набиће главу у ограду''

Scena

Otac Milice Todorović napravio šou ispred porodične kuće: ''Nabiće glavu u ogradu''

3 h

0
У дому ове пјевачице се обиљежавају сви вјерски празници

Scena

U domu ove pjevačice se obilježavaju svi vjerski praznici

23 h

0
Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

Scena

Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Kvar u trafostanici, očekuje se dolazak struje u toku večeri

20

40

Stevandić: Srpska jača svakog dana

20

30

Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

20

23

Masovni protesti u Iranu, srušen internet

20

15

Nadležne ekipe na terenu: Problemi sa snabdijevanjem strujom i vodom u Zvorniku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner