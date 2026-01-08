Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

Bivša voditeljka Kija Kockar otkrila je detalje vjeridbe i istakla da je vjereničkim prstenom oduševljena.

Nakon što je objavila da je zaprošena, Kija se oglasila i otkrila detalje vjeridbe.

"Desilo se na moj omiljeni praznik, na Božić. Kao što znate, svake godine pravim večeru za prijatelje i u trenutku kada smo međusobno razmjenjivali poklone, kleknuo je i zaprosio me. Naravno, rekla sam da! Nije mogao ljepši trenutak da izabere. Božić, najdraži prijatelji na okupu, intimna atmosfera. Tačno je znao kakvu prosidbu i kakav prsten želim, zato ga i obožavam", ushićeno je ispričala Kija.

Njen vjerenički prsten posebno je interesantan.

Riječ je o prstenu luksuznog brenda koji je izrađen od 18-karatnog zlata i važi za simbol prefinjenosti i diskretne elegancije.

Njegova vrijednost procjenjuje se na oko 10.500 dolara, što ovaj prsten svrstava među ekskluzivne komade koji se ne nose bez posebnog razloga.

"Svi znate da ja volim cvijeće i bukete i sada na svojoj ruci imam najljepši buket koji ipak traje malo duže", poručila je za Pink Kija, koja je nedavno podijelila intimne poruke koje razmjenjuje sa partnerom.