Kup "Mirza Delibašić": U petak počinje završni turnir u Boriku

Autor:Andrej Knežević
19.02.2026
20:06
Košarkaški Igokee riješeni su da se domognu svog prvog trofeja u ovoj sezoni. Ekipu trenera Nenada Stefanovića, na završnom turniru Kupa Mirza Delibašić, u dvorani "Borik", očekuje polufinalni okršaj sa banjalučkim Borcem, a bolji iz tog duela na megdan će pobjedniku dvoboja između Širokog i Bosne.
Igokea ja do sada 11. puta osvajala trofej Kupa BiH, a glavni je favorit i na parketu Borika. Svjesni su toga u taboru Borca, ali poručuju da će dati sve od sebe kako bi napravili podvig i domogli se finala.
Košarkaškom klubu Borac dopala je čast da ove godine organizuje završni turnir Kupa "Mirza Delibašić" koji bi, s obzirom na rezultate sve četiri ekipe, mogao da bude jedan od najkvalitetnijih u posljednjih nekoliko godina.
U petak će prvi na teren Borika košarkaški Širokog i Bosne. Taj duel počinje u 17.00 časova, a tri sata kasnije u borbu za finale kreću Borac i Igokea.
Finalna utakmice vrijedna trofeja na programu je u subotu od 20.00 časova.
