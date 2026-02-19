Sutra slavimo sveca koji je prevario ĐAVOLA: Ove riječi do kraja dana obavezno izgovorite

SPC i njeni vjernici 20. februara proslavljaju dan Svetog Paternija Lampsakijskog, sveca za kog su vezana neka od najfascinantnijih priča. Proslavljamo njegov lik i djelo uz jedan interesantan običaj.

Sveti Partenije bio je sin đakona iz grada Melitopolja, poznat po svojoj dubokoj pobožnosti još od djetinjstva. Još kao mali pažljivo je upamtio riječi jevanđelja i trudio se da ih svakodnevno primjenjuje u životu.

Kasnije se naselio kraj jednog jezera, gdje je lovio ribu, prodavao je i dijelio siromasima. Po Božjoj volji izabran je za episkopa lampsakijskog. Svetitelj je očistio grad od bezbožaca, zatvorio hramove i sagradio mnoge crkve. Njegova molitva lečila je razne bolesti, a naročito bio je odlučan u borbi protiv zlih duhova.

Dugo je živio, pokazujući na delu svoju ljubav prema Bogu i ljudima, i preselio se u večni pokoj Hristov u IV vijeku.

Gradovi i opštine Nadzorne kamere u tramvaju koji je iskočio iz šina nisu radile

Jedna od poznatih priča o svetitelju govori o njegovoj snazi i vjernosti Bogu:

Kada je želio da istjera zlog duha, neki kažu i đavola iz čovjeka, duh ga je molio: "Daću ti drugog čovjeka u koga možeš ući i u njemu živjeti", rekao je.

Partenije ga je upitao: "Ko je taj čovjek?"

"I ja sam taj čovjek, uđi i budi u meni", odgovorio je svetitelj.

Čuvši ovo, zli duh je nakon što je probao pobjegao kao ognjem opaljen, vičući: "Kako bih ja mogao ući u dom Božji?"

(Ona.rs)