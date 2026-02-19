Logo
Large banner

Sutra slavimo sveca koji je prevario ĐAVOLA: Ove riječi do kraja dana obavezno izgovorite

Izvor:

Ona

19.02.2026

21:25

Komentari:

0
Сутра славимо свеца који је преварио ЂАВОЛА: Ове ријечи до краја дана обавезно изговорите
Foto: ATV

SPC i njeni vjernici 20. februara proslavljaju dan Svetog Paternija Lampsakijskog, sveca za kog su vezana neka od najfascinantnijih priča. Proslavljamo njegov lik i djelo uz jedan interesantan običaj.

Sveti Partenije bio je sin đakona iz grada Melitopolja, poznat po svojoj dubokoj pobožnosti još od djetinjstva. Još kao mali pažljivo je upamtio riječi jevanđelja i trudio se da ih svakodnevno primjenjuje u životu.

Kasnije se naselio kraj jednog jezera, gdje je lovio ribu, prodavao je i dijelio siromasima. Po Božjoj volji izabran je za episkopa lampsakijskog. Svetitelj je očistio grad od bezbožaca, zatvorio hramove i sagradio mnoge crkve. Njegova molitva lečila je razne bolesti, a naročito bio je odlučan u borbi protiv zlih duhova.

Dugo je živio, pokazujući na delu svoju ljubav prema Bogu i ljudima, i preselio se u večni pokoj Hristov u IV vijeku.

трамвај Сарајево

Gradovi i opštine

Nadzorne kamere u tramvaju koji je iskočio iz šina nisu radile

Jedna od poznatih priča o svetitelju govori o njegovoj snazi i vjernosti Bogu:

Kada je želio da istjera zlog duha, neki kažu i đavola iz čovjeka, duh ga je molio: "Daću ti drugog čovjeka u koga možeš ući i u njemu živjeti", rekao je.

Partenije ga je upitao: "Ko je taj čovjek?"

"I ja sam taj čovjek, uđi i budi u meni", odgovorio je svetitelj.

Čuvši ovo, zli duh je nakon što je probao pobjegao kao ognjem opaljen, vičući: "Kako bih ja mogao ući u dom Božji?"

(Ona.rs)

Podijeli:

Tagovi :

svetac

SPC

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Преминуо познати бањалучки љекар Милан Шипка

Banja Luka

Preminuo poznati banjalučki ljekar Milan Šipka

1 h

0
Трамп: Рат је готов, предајте оружје

Svijet

Tramp: Rat je gotov, predajte oružje

2 h

0
Куп "Мирза Делибашић": У петак почиње завршни турнир у Борику

Košarka

Kup "Mirza Delibašić": U petak počinje završni turnir u Boriku

2 h

0
Познати састави за меч Звезда Лил

Fudbal

Poznati sastavi za meč Zvezda Lil

2 h

0

Više iz rubrike

Прњаворски полицајци спасили још један млади живот

Društvo

Prnjavorski policajci spasili još jedan mladi život

4 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Društvo

Novi zemljotres u BiH, zatreslo kod Mostara

5 h

0
Захира и Белмин Чајић

Društvo

Potresna poruka majke iz BiH: Za mog sina je kasno, ali za istinu nije

6 h

0
Желе да смање плаћено боловање на 15 дана

Društvo

Žele da smanje plaćeno bolovanje na 15 dana

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

07

Izrael je napao: Poletjeli borbeni avioni

22

07

Teška saobraćajna nesreća na putu Podgorica - Cetinje, ima mrtvih

21

54

Naša pjevačica prostitutka puštena iz pritvora?

21

38

Povratak Tomija Šelbija: Objavljen prvi trejler sa radnjom za "Peaky Blinders: The Immortal Man"

21

32

Vesni Bratić određen pritvor jer bi mogla pobjeći u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner