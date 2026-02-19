Poznati sastavi za meč Zvezda Lil

Izvor:
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u prvom meču plej-ofa za osminu finala Lige Evrope na stadionu "Pjer Moroa".
Crveno-bijeli nikada u istoriji nisu pobijedili na tlu Francuske, a čini se da bi ovo mogao da bude idealan trenutak za tako nešto, s obzirom na očajnu formu rivala.
Crvena zvezda: Mateus - Učena, Rodrigao, Eraković - Seol, Krunić, Handel, Lučić, Tiknizjan - Duarte - Enem.
Lil: Ezer - Buadadi, Mandi, Ngoj, Pero - Muko, Andre - Peran, Haraidson, Koreija - Fernandes-Pardo.
