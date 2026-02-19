Logo
Poznati sastavi za meč Zvezda Lil

Познати састави за меч Звезда Лил
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u prvom meču plej-ofa za osminu finala Lige Evrope na stadionu "Pjer Moroa".

Crveno-bijeli nikada u istoriji nisu pobijedili na tlu Francuske, a čini se da bi ovo mogao da bude idealan trenutak za tako nešto, s obzirom na očajnu formu rivala.

Poznati su sastavi

Crvena zvezda: Mateus - Učena, Rodrigao, Eraković - Seol, Krunić, Handel, Lučić, Tiknizjan - Duarte - Enem.

Lil: Ezer - Buadadi, Mandi, Ngoj, Pero - Muko, Andre - Peran, Haraidson, Koreija - Fernandes-Pardo.

