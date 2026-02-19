Logo
Brutalno: Talibani donijeli zakon - muškarci mogu tući žene i djecu, sve dok nema preloma

Izvor:

SRNA

19.02.2026

21:06

Komentari:

0
Брутално: Талибани донијели закон - мушкарци могу тући жене и дјецу, све док нема прелома

Talibanska vlada u Avganistanu uvela je novi krivični zakonik koji muškarcima dopušta da tuku svoje žene i djecu, pod uslovom da nasilje ne rezultira vidljivim prelomima kostiju ili otvorenim ranama.

Žene koje pokušaju da pobjegnu od nasilnika, suočavaju se sa kaznom zatvora do tri mjeseca, a ista kazna je i za članove porodice koji joj pruže utočište.

Ukoliko želi da prijavi nasilnika, žena treba da pokaže povrede muškom sudiji, pri čemu mora da bude potpuno pokrivena i u pratnji muškog skrbnika. U većini slučajeva, taj skrbnik je upravo muž koji je počinio nasilje.

Uvid u dokument od 60 stranica, koji je potpisao vrhovni vođa talibana Hibatulah Ahundzada i koji je distribuisan sudovima širom zemlje, klasifikuje premlaćivanje supružnika kao diskrecionu kazna, a ne krivično djelo.

U slučajevima teških povreda, maksimalna kazna za to je 15 dana zatvora. Međutim, zakon je osmišljen tako da taj prag gotovo nikada ne bude dostignut.

Zakonik ne sadrži odredbe koje bi zabranjivale fizičko, psihološko ili seksualno nasilje nad ženama, prenosi londonski "Telegraf".

Prema novom zakonu, kritikovanje talibanskog vođstva, uključujući zabranu obrazovanja za djevojčice, smatra se krivičnim djelom. Vrijeđanje talibanskih vođa kažnjava se sa 20 udaraca bičem i šest mjeseci zatvora.

Zakonik izričito razlikuje "slobodne građane" i "robove". Vjerske manjine, poput šijitskih muslimana, označene su kao "otpadnici".

Učiteljima je dopušteno da tuku djecu, a očevima je dopušteno da fizički kažnjavaju sinove starije od 10 godina. To zakonik tumači kao djelovanje u interesu djeteta.

Otkako su se vratili na vlast u avgustu 2021, talibani ograničavaju ženama njihova prava.

Ženama je zabranjeno pokazivanje lica u javnosti, vožnja automobila i razgovor sa muškarcima koji im nisu u srodstvu. Naređeno im je da ne govore glasno, čak ni u svojim domovima.

