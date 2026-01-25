Meloni se naljutila na Trampa, odgovorila nakon dužeg čekanja

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da su komentari američkog predsjednika Donalda Trampa o savezničkim vojnicima u Avganistanu, koji su prema njegovim riječima navodno ostali podalje od prvih linija fronta, "zapanjujući" i "neprihvatljivi".

Meloni je osudila Trampovu izjavu od prije nekoliko dana, nakon zahtjeva iz opozicije da “brani čast” italijanskih vojnika, a njena izjava nije u potpunosti ugušila kritike, jer je predugo čekala prije nego što je odgovorila, prenosi danas ANSA.

Ona je podsjetila da je “nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, NATO prvi i jedini put u svojoj istoriji aktivirao Član 5”, na zahtev Sjedinjenih Američkih Država, na šta je “Italija odmah odgovorila, zajedno sa svojim saveznicima”, sa hiljadama vojnika.

Meloni je naglasila da je u 20 godina Italija “snosila cijenu koja se ne može osporiti, sa 53 poginula italijanska vojnika i više od 700 ranjenih”, zbog čega su prema njenim riječima izjave koje minimiziraju doprinos zemalja NATO-a neprihvatljive, takođe i zato što su “Italija i Sjedinjene Države povezane čvrstim prijateljstvom” a “prijateljstvo zahtjeva poštovanje”.

Bivši italijanski premijer Mateo Renci je ukazao da izjava Meloni “dolazi poslije 36 sati” od Trampove izjave.

Sam Renci prethodno je pozivao Meloni da “brani čast” italijanskih vojnika, kao što je to učinio i drugi bivši premijer Đuzepe Konte, kao i druge opozicione ličnosti.