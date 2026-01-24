Novi snimak brutalnog ubistva u Mineapolisu: Evo što se dogodilo prije nego što su agenti zapucali

NBA meč između Minesote i Golden Stejta koji je trebalo da bude odigran u subotu, otkazan je zbog napete situacije u Mineapolisu.

Federalni agenti, koji su nedjeljama u prestonici države Minesote, prilikom hapšenja su usmrtili muškarca, zbog čega su izbili novi veliki neredi na ulicama.

NBA je otuda procijenila da nema bezbjednosnih uslova da se organizuje utakmica.

Saopšteno je da će se meč odigrati u nekom drugom terminu.

Muškarac kojeg su u subotu ujutro u Mineapolisu upucali federalni agenti podlegao je povredama.

Na novom snimku vidi se najmanje šest maskiranih agenata kako obaraju muškarca na tlo, nakon čega u njega više puta pucaju. Još nije poznato šta je tačno prethodilo sukobu. Mineapolis Star-Tribune javlja da je muškarac prevezen u bolnicu, gd‌je je kasnije preminuo. Videozapis je snimljen ispred prodavnice "Glam Doll Donuts", a jedan od zaposlenih potvrdio je da se pucnjava dogodila na toj lokaciji.

The woman in pink at the Minneapolis shooting scene has now dropped her footage from the front facing side pic.twitter.com/YDeDNiPJxK — Tom Iconic (@TomiconicX) January 24, 2026

Konferencija za novinare

Lokalne vlasti sazvale su konferenciju za novinare, na kojoj je direktorica Od‌jeljenja za upravljanje vanrednim situacijama stanje u gradu uporedila s međunarodnim zonama sukoba, prenose američki mediji. Direktorica od‌jeljenja Rejčel Sejer kazala je da je ono čemu svjedoči u Mineapolisu uporedivo s njenim iskustvima iz ratnih područja.

Sejer je navela da ima iskustvo u međunarodnim humanitarnim misijama u zemljama poput Jemena, Haitija, Sirije, Iraka i Ukrajine, prenosi NBC News.

Svijet Ludnica u Albaniji: Demonstracije se otele kontroli

- Ono što sam vid‌jela ovd‌je isto je ono što sam vid‌jela i tamo: moćnici nasilno i namjerno terorišu ljude, tjerajući ih da napuštaju domove kako ne bi mogli zarađivati za život, zbog čega su d‌jeca primorana napustiti školu - rekla je Sejer na konferenciji za novinare održanoj danas poslijepodne.

Dugoročne posljedice

Dodala je da će ovakva dešavanja imati dugoročne, generacijske posljedice. Nekoliko članova Kongresa iz Minesote osudilo je najnoviju pucnjavu u Mineapolisu, a kongresnica Ilhan Omar, demokrata iz Minesote, napisala je na mreži X da događaj liči "na pogubljenje koje provode imigracione službe".

Svijet Federalni agenti "vjeruju" da su ubili državljanina SAD

- Apsolutno sam užasnuta i zgrožena činjenicom da su federalni agenti ubili još jednog člana naše zajednice - poručila je Omar, dodajući da pucnjava nije ni izolovan niti slučajan incident.

Senatorka Ejmi Klobučar, demokrata iz Minesote, pozvala je na mreži X administraciju predsjednika Donalda Trampa da odmah povuče snage ICE iz Minesote. Kongresmenka Endži Krejg, takođe demokrata iz Minesote, pozvala je svoje republikanske kolege da se oglase i reaguju na aktuelnu situaciju.

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej obratio se javnosti nakon što su agenti ubili još jednog stanovnika njegovog grada, pozvavši Amerikance da "ustanu".

Svijet Tramp o Grenlandu: Imaćemo sve što želimo

- Koliko još stanovnika, koliko još Amerikanaca mora poginuti ili biti teško ranjeno da bi se ova operacija okončala? Koliko još života mora biti izgubljeno prije nego što ova administracija shvati da politički i stranački narativi nisu važniji od američkih vrijednosti? - upitao je Frej.

Na kraju je pozvao predsjednika Donalda Trampa da se "ponaša kao lider" i da "stavi Ameriku na prvo mjesto".