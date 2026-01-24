U Egejskom moru pronađeno tijelo dječaka (4)

Grčke vlasti pronašle su tijelo četvorogodišnjeg dječaka tokom operacije spasavanja migranata nakon prevrtanja čamca u Egejskom moru, piše "Katimerini".

Operacija je pokrenuta nakon izvještaja da je čamac ostavio grupu ilegalnih migranata na kamenitom dijelu obale ostrva Ikarija, a svjedoci kažu da neki od njih nisu uspjeli da stignu do obale.

Vlasti su saopštile da je 45 migranata spaseno i prebačeno u lokalni zdravstveni centar.

U potrazi su učestvovali patrolni brod Obalske straže Grčke, patrolni čamac, privatni brod i helikopter grčkog vazduhoplovstva.