U Egejskom moru pronađeno tijelo dječaka (4)

Izvor:
SRNA
24.01.2026
21:28
Komentari:0
Grčke vlasti pronašle su tijelo četvorogodišnjeg dječaka tokom operacije spasavanja migranata nakon prevrtanja čamca u Egejskom moru, piše "Katimerini".
Operacija je pokrenuta nakon izvještaja da je čamac ostavio grupu ilegalnih migranata na kamenitom dijelu obale ostrva Ikarija, a svjedoci kažu da neki od njih nisu uspjeli da stignu do obale.
Vlasti su saopštile da je 45 migranata spaseno i prebačeno u lokalni zdravstveni centar.
U potrazi su učestvovali patrolni brod Obalske straže Grčke, patrolni čamac, privatni brod i helikopter grčkog vazduhoplovstva.
Najnovije
Najčitanije
21
56
21
42
21
36
21
28
21
26
Trenutno na programu