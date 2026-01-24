Logo
Ključni znakovi: Kako prepoznati koja je ruka kod bebe dominantna

Izvor:

Kliks

24.01.2026

21:16

Komentari:

0
Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

Prva godina života bebe jedno je od najintenzivnijih razdoblja u kojem dijete svakodnevno uči nove vještine i otkriva svijet oko sebe. Već u prvih nekoliko mjeseci, beba uči samostalno držati i okretati glavicu.

Kako se beba razvija, dolazi red na sjedenje, puzanje, stajanje, hodanje, a u vrijeme prvog rođendana mnoge bebe čak počinju poskakivati i trčati.

U drugoj polovini prve godine dijete sve više koristi svoje ruke da istražuje okolinu. Glavni pokreti uključuju hvatanje, puštanje, manipulaciju predmetima i eksperimentiranje s njima. U početku beba podjednako koristi obje ruke, ali od šestog do desetog mjeseca često počinje preferirati jednu ruku više od druge. Krajnja odluka o dominaciji ruke, odnosno stalnoj upotrebi samo jedne strane, obično se stabilizuje oko treće ili četvrte godine života.

Dominantna ruka je ona koja se koristi češće i spretnije prilikom obavljanja različitih aktivnosti. Slična pojava može se uočiti i kod nogu, oka ili uha. Većina ljudi koristi desnu ruku kao dominantnu, dok mali broj čine ljevoruki ili oni koji podjednako dobro koriste obje ruke, takozvani ambidekstri.

Određivanje dominantne ruke počinje još u prenatalnom razdoblju, kada fetus pokazuje veću aktivnost jednom rukom. I nakon rođenja, novorođenčad često okreće glavu u jednu stranu dok leži na leđima, što također može biti povezano s kasnijom dominantnošću ruke. Većina beba, oko 95 posto, okreće glavu udesno.

Tokom prve godine života, razvoj pokreta i koordinacije ruku je ključan za svakodnevno učenje i otkrivanje svijeta oko djeteta. Svaka mala aktivnost, od hvatanja predmeta do prvih koraka, doprinosi jačanju sposobnosti i samostalnosti djeteta.

