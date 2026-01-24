Logo
Large banner

Konačno predstavljeno najskuplje parfemsko ulje na svijetu

Izvor:

SRNA

24.01.2026

17:16

Komentari:

0
Коначно представљено најскупље парфемско уље на свијету
Foto: Pixabay

Najskuplje parfemsko ulje na svijetu svečano je predstavljeno u Bejrutu.

Najveći proizvođač prirodnog sapuna i kozmetike u Libanu, kompanija "Han el Sabun", sa sjedištem u Tripoliju, predstavio je javnosti parfemsko ulje po cijeni od 22.000 dolara za 100-120 mililitara.

"To je izum, kreativno dostignuće i rezultat 22 godine rada u proizvodnji aromatičnih ulja. U proizvodnju ulja smo ušli relativno skoro. Od 1480. godine poznati smo kao majstori pravljenja sapuna, ali moj otac je uložio svoje ogromno iskustvo da bi stvorio takav proizvod", rekao je izvršni direktor "Han el Sabuna" Amir Hasun za RIA Novosti.

Glavne komponente ekstrakta uključuju kedar, ulje od ouda, kambodžanski oud, žalfiju, šaš, najskuplje sorte šafrana, kao i nekoliko vrsta rijetkih ulja, koje kompanija nije željela da otkrije.

ilu-kisa-vjetar-150925

Društvo

Vanredno hidrološko stanje zbog najavljenih padavina

Proizvod je već pronašao kupce u Maleziji i nekoliko drugih zemalja, ali se ne može proizvoditi u masovnim razmjerama.

Parfemsko ulje je nazvano El fajha, što na arapskom znači "mirisno", a to je ime kojim stanovnici nazivaju libanski grad Tripoli.

"Neki ljudi su počeli da povezuju Tripoli sa terorizmom. Napravili smo ovaj proizvod da bismo rekli suprotno - Tripoli nije terorizam. Tripoli je El fajha, grad znanja i naučnika koji okuplja sve konfesije pod jednim krovom. Ovaj miris predstavlja grad, zemlju i narod", rekao je Hasun.

Podijeli:

Tagovi:

Ulje

parfem

parfemsko ulje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

Zanimljivosti

Snježni leopard napao turistkinju na poznatom kineskom skijalištu

3 h

0
Трамп на Форуму у Давосу

Svijet

Tramp zaprijetio Kanadi carinama od 100 odsto

3 h

0
За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

Svijet

Za ovakvu prevaru sigurno dosad niste čuli: Dešava se u Belgiji

3 h

0
Ухапшен Јован Делић

Hronika

Jovanu Deliću određen pritvor

3 h

0

Više iz rubrike

Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

Zanimljivosti

Snježni leopard napao turistkinju na poznatom kineskom skijalištu

3 h

0
Ово су најскупљи градови на свијету: "Лидери" из ове државе

Zanimljivosti

Ovo su najskuplji gradovi na svijetu: "Lideri" iz ove države

23 h

0
Зашто мачке полуде након обављене велике нужде

Zanimljivosti

Zašto mačke "polude" nakon obavljene velike nužde?

23 h

0
Ново истраживање показује како трудноћа мијења женски мозак

Zanimljivosti

Novo istraživanje pokazuje kako trudnoća mijenja ženski mozak

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima

20

10

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Osam osoba povrijeđeno

20

03

Vrijeđao novinarku na društvenoj mreži pa uhapšen

19

43

U Prijedoru održan Svetosavski sabor pjesme s Kosova i Metohije

19

40

Protest Tompsonovih pristalica u Zagrebu: Došli pod prozor poslanika koja kritikuje ustaštvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner