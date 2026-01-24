Konačno predstavljeno najskuplje parfemsko ulje na svijetu

Najveći proizvođač prirodnog sapuna i kozmetike u Libanu, kompanija "Han el Sabun", sa sjedištem u Tripoliju, predstavio je javnosti parfemsko ulje po cijeni od 22.000 dolara za 100-120 mililitara.

"To je izum, kreativno dostignuće i rezultat 22 godine rada u proizvodnji aromatičnih ulja. U proizvodnju ulja smo ušli relativno skoro. Od 1480. godine poznati smo kao majstori pravljenja sapuna, ali moj otac je uložio svoje ogromno iskustvo da bi stvorio takav proizvod", rekao je izvršni direktor "Han el Sabuna" Amir Hasun za RIA Novosti.

Glavne komponente ekstrakta uključuju kedar, ulje od ouda, kambodžanski oud, žalfiju, šaš, najskuplje sorte šafrana, kao i nekoliko vrsta rijetkih ulja, koje kompanija nije željela da otkrije.

Proizvod je već pronašao kupce u Maleziji i nekoliko drugih zemalja, ali se ne može proizvoditi u masovnim razmjerama.

Parfemsko ulje je nazvano El fajha, što na arapskom znači "mirisno", a to je ime kojim stanovnici nazivaju libanski grad Tripoli.

"Neki ljudi su počeli da povezuju Tripoli sa terorizmom. Napravili smo ovaj proizvod da bismo rekli suprotno - Tripoli nije terorizam. Tripoli je El fajha, grad znanja i naučnika koji okuplja sve konfesije pod jednim krovom. Ovaj miris predstavlja grad, zemlju i narod", rekao je Hasun.