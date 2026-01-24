Snježni leopard napao turistkinju na poznatom kineskom skijalištu

Rijedak i veoma uznemirujući susret sa divljinom potresao je posjetioce poznatog skijališnog područja na sjeverozapadu Kine. U petak uveče, 23. januara 2026. godine, snježni leopard je napao turistkinju koja se vraćala u hotel poslije dana provedenog na stazama.

Incident se dogodio u šumskom pojasu pored puta u okrugu Fujun, u blizini skijališta Koktokaj. Žena u skijaškom odjelu bila je na putu ka smještaju kada ju je iznenada napao snežni leopard, jedna od najređih i najteže uhvatljivih velikih mačaka na svijetu.

Prema izvještajima lokalnih vlasti i snimcima koji su munjevito postali viralni na društvenim mrežama, napad je ostavio vidljive tragove na licu žrtve. Video-snimci pokazuju turistkinju kako leži u snijegu, dok leopard stoji u blizini, a zatim scene na kojima joj prolaznici pružaju pomoć. Krv na licu i snijegu jasno svjedoči o ozbiljnosti situacije.

Na sreću, turistkinja je brzo prevezena u bolnicu gdje joj je ukazana ljekarska pomoć. Prema zvaničnim informacijama iz ureda za šumarstvo i policije okruga Fuyun, njeno stanje je stabilno i više nije životno ugrožena.

🐆 A snow leopard attacks a skier in North China. These sorts of attacks are extremely rare since Snow Leopards tend to avoid people. Reasons for the attack are unknown. pic.twitter.com/9kkLxteIkX — Nature Chapter (@NatureChapter) January 24, 2026

Lokalne vlasti su odmah pojačale mjere bezbjednosti: povećan je broj patrola, intenzivirane su zaštitne aktivnosti i pokrenuta je kampanja obavještavanja turista i stanovnika. Pozvali su sve da održavaju bezbjednu udaljenost od divljih životinja i da svaki sličan susret odmah prijave policiji.

Snježni leopardi su izuzetno rijetko agresivni prema ljudima, smatraju se jednom od najplašljivijih velikih mačaka i gotovo uvijek izbjegavaju kontakt. Napadi su ekstremno rijetki i obično se dešavaju samo ako se životinja osjeti ugroženom, gladnom ili ako je iznenađena. Ova vrsta je globalno ugrožena, sa procenjenom populacijom od samo 4.000–6.500 jedinki u divljini.

Svijet Za ovakvu prevaru sigurno dosad niste čuli: Dešava se u Belgiji

Snimci napada već su preplavili platforme poput X, Instagrama i TikToka, izazivajući brojne reakcije, od šoka i straha do podsećanja na važnost poštovanja divljine i očuvanja ugroženih vrsta.

Lokalne vlasti naglašavaju da je ovo izuzetan slučaj i da nema razloga za paniku, ali podsjećaju turiste da budu oprezni, posebno u sumrak i u područjima gdje se divlje životinje kreću blizu skijališta.

Naša misao je sa povrijeđenom turistkinjom i želimo joj brz oporavak. Ovaj događaj još jednom podsjeća koliko je tanka granica između čovjeka i netaknute prirode i koliko je važno da je poštujemo.