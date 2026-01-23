Logo
Zašto mačke "polude" nakon obavljene velike nužde?

Ako dijelite dom sa mačkom, scenario vam je vjerovatno dobro poznat: vaša mačka mirno obavlja svoju nuždu, a zatim, kao da je neko pritisnuo dugme, izleti iz kutije sa pijeskom i počne da pravi krugove po stanu nevjerovatnom brzinom. Ovaj iznenadni nalet energije često prati glasno mjaukanje i potpuno proširene zjenice.

Iako djeluje kao trenutak „ludila“, za ovakvo ponašanje postoje vrlo logični, pa čak i biološki razlozi.

1. Euforija zbog vagusa (tzv. "Poo-phoria")

Glavni krivac za ovu pojavu mogao bi biti vagus, nerv koji se proteže kroz cijelo tijelo i povezan je sa digestivnim sistemom. Kod mačaka (kao i kod ljudi), stimulacija ovog nerva tokom pražnjenja crijeva može izazvati pad krvnog pritiska i istovremeno oslobađanje endorfina. Rezultat? Opšti osjećaj olakšanja i euforije koji mačka jednostavno mora da „istrči“.

2. Opstanak najbržih (Instinkt predaka)

U divljini, mačke su i predatori i plijen. Miris izmeta je jasan putokaz za veće grabljivce koji bi mogli da ih nađu. Brzo udaljavanje sa mjesta gdje su obavile nuždu je evolutivni mehanizam za preživljavanje – što se brže sklone od „mirisnog traga“, to su sigurnije.

3. Čistoća na prvom mjestu

Mačke su poznate kao frikovi za higijenu. Ponekad je trčanje nakon nužde jednostavno način da se fizički otresu eventualnih čestica pijeska sa šapa ili krzna. Za mačku, kutija sa pijeskom je „prljava zona“, a brzi bijeg je povrtak u zonu čistoće.

4. Poruka svijetu: „Gotova sam!“

Neki stručnjaci vjeruju da su ovi sprintovi zapravo oblik komunikacije. Mačka time jasno stavlja do znanja ostalim ukućanima da je završila svoj posao. To je kombinacija ponosa, olakšanja i viška energije koja se nakupila dok su bile fokusirane na „zadatak“.

Mali savjet za vlasnike: Iako je ovo ponašanje uglavnom potpuno normalno, ako primijetite da mačka nakon izlaska iz pijeska pokazuje znake nelagode, grebe se pretjerano ili nenormalno glasno zavija, možda bi bilo dobro da posjetite veterinara kako biste isključili mogućnost infekcije ili bola.

