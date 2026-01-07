Logo
Large banner

Mačka pronađena nakon više od dvije sedmice

Izvor:

Avaz

07.01.2026

10:51

Komentari:

0
Мачка пронађена након више од двије седмице
Foto: Printscreen/Facebook/Sarajevo Airport

Sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo saopštili su radosnu vijest da je mačka, koja je na aerodromu pobjegla i izgubila se, pronađena nakon više od dvije sedmice.

"Zahvaljujući pažnji i humanosti naših uposlenika sektora sigurnosti, maca je uočena u auli terminala, gd‌je ju je jedan od njih uspio uhvatiti. Odmah je zbrinuta, nahranjena i pregledana, a ono što je najvažnije - u dobrom je stanju", napisali su.

Dodali su da je ova priča divan podsjetnik da među nama uvijek ima ljudi velikog srca, a maloj putnici bez karte poželjeli su sretan i zaslužen povratak kući.

Снијег, Бањалука

Društvo

Da li će danas doći do prestanka padavina?

Kako su ranije pojasnili iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo, putnica je tokom sigurnosne kontrole pokušala proći kroz detektor metala bez da izvuče mačku iz transportnog boksa.

Kada su joj kazali da je to obavezno učiniti, izvadila je mačku, ali se životinja uplašila i pobjegla, prenosi Avaz.

Podijeli:

Tagovi:

mačka

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли ће данас доћи до престанка падавина?

Društvo

Da li će danas doći do prestanka padavina?

1 h

0
Водостај Дрине смањио се на коту редовне одбране од поплава

Republika Srpska

Vodostaj Drine smanjio se na kotu redovne odbrane od poplava

1 h

0
Којић: Српска - резултат историјске воље Срба и гарант њиховог опстанка

Republika Srpska

Kojić: Srpska - rezultat istorijske volje Srba i garant njihovog opstanka

1 h

0
Свађа у кафани прерасла у хорор, убијен тинејџер

Hronika

Svađa u kafani prerasla u horor, ubijen tinejdžer

1 h

0

Više iz rubrike

Да ли ће данас доћи до престанка падавина?

Društvo

Da li će danas doći do prestanka padavina?

1 h

0
Беба дијете

Društvo

Srpska bogatija za 15 beba

1 h

0
Спремите се: Температуре падају на минус 18

Društvo

Spremite se: Temperature padaju na minus 18

3 h

0
Једну чињеницу о Божићу вјероватно нисте знали

Društvo

Jednu činjenicu o Božiću vjerovatno niste znali

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

35

Sutra otkrivanje Centralnog spomen-obilježja i svečana akademija

11

31

Jolić za ATV: Svi putevi prohodni, saobraćaj se odvija bez prekida

11

17

Autoputevi Srpske: Sve dionice su prohodne i saobraćaj

11

10

Vanredno kod Loznice zbog porasta Drine

10

51

Mačka pronađena nakon više od dvije sedmice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner