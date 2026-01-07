Mačka pronađena nakon više od dvije sedmice

Sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo saopštili su radosnu vijest da je mačka, koja je na aerodromu pobjegla i izgubila se, pronađena nakon više od dvije sedmice.

"Zahvaljujući pažnji i humanosti naših uposlenika sektora sigurnosti, maca je uočena u auli terminala, gd‌je ju je jedan od njih uspio uhvatiti. Odmah je zbrinuta, nahranjena i pregledana, a ono što je najvažnije - u dobrom je stanju", napisali su.

Dodali su da je ova priča divan podsjetnik da među nama uvijek ima ljudi velikog srca, a maloj putnici bez karte poželjeli su sretan i zaslužen povratak kući.

Kako su ranije pojasnili iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo, putnica je tokom sigurnosne kontrole pokušala proći kroz detektor metala bez da izvuče mačku iz transportnog boksa.

Kada su joj kazali da je to obavezno učiniti, izvadila je mačku, ali se životinja uplašila i pobjegla, prenosi Avaz.