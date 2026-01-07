Jednu činjenicu o Božiću vjerovatno niste znali

Bogoslužbeno ime ovog praznika je – Rođenje u tijelu gospoda i Boga i spasitelja našeg Isusa Hrista. Srpski narodni naziv ovog praznika, Božić, nastao je od riječi Bogić odnosno mali Bog.

Ljudi se pozdravljaju riječima: "Hristos se rodi!" i otpozdravljaju: "Vaistinu se rodi!". Ovako se pozdravlja i govori od Božića do Bogojavljenja.

Zbog posebnog značaja, u crkvenim knjigama Božić se naziva i "Mala Pasha“, a Sv. Jovan Zlatousti naziva ga "časnijim i slavnijim od svih praznika i majkom svih praznika“. Da nije bilo Božića ne bi bilo ni Vaskrsa (praznika nad praznicima), ni Duhova, ni Crkve, ni Hrišćanstva.

Zašto je bilo potrebno da se Hristos Bog obuče u ljudsko tijelo i postane ono što prije nije bio - čovjek?

Bog je postao čovjek da bi spasao Adama i potomstvo njegovo od vlasti grijeha i smrti. Adam je bio u tijelu kada je prestupio zapovijest Gospodnju (kada je pao pod vlast grijeha i smrti), zato Stvoritelj Adamov – Sin Božiji, dolazi u tijelu da spasi Adama i potomstvo njegovo od vlasti grijeha i smrti. Bog postaje čovjek da bi čovjek postao bog – "bog po blagodati“ – uče nas sveti oci. Svojim rođenjem Gospod nam otkriva tajnu stvaranja čovjeka, njegovo dostojanstvo i na djelu otkriva bezgraničnu milost svoju i smirenje svoje.

U Bogočovjeku Hristu stekle su se sve sveštene tajne neba i sve tužne tajne zemlje. Kroz njega je nevidljivo postalo vidljivim, nebesko-zemaljskim, božansko-čovječanskim, onostrano-ovostranim. Postavši čovjek Hristos se nije razdvojio od svog božanstva i od svog nebeskog oca, zadržao je sve ono što je ranije imao i bio. Samo je primio nešto novo – čovječju prirodu, a njegova vječna svojstva ovaploćenjem se nisu smanjila, niti se njegov odnos prema Ocu i Duhu promijenio.

Silaskom Sina Božijeg na zemlju ljudi su "primili usinovljenje“ (Gal. 4, 5), a kao sinovi Božiji primili su od Boga kao Oca sve darove jer "nisu više stranci ni došljaci, nego sugrađani svetih i domaći Božiji“ (Ef. 2, 19). Ove Svete darove hrišćani dobijaju u Svetoj Crkvi kroz Svete Tajne i Svete Vrline.

Badnjak, slama, česnica, položajnik

Ove duboke i nadumne tajne Božića naš srpski narod je pretočio u svoje predivne i bogate božićne običaje. U njima glavna obilježja su: Badnjak, slama, česnica (božićni hljeb), položajnik.

Badnjak je obično mlado, hrastovo ili cerovo drvo, koje se na Badnji dan ujutro rano siječe i donosi pred kuću. Uveče, uoči Božića, badnjak se presijeca i zajedno sa slamom uveče unosi u kuću i nalaže na vatru. Badnjak simboliše samoga Bogomladenca Hrista. Kao što badnjak osvetljava i zagrijava cijelu kuću, tako i Hristos svojom Božanskom naukom i blagodaću osvetljava i zagrijava duše onih koji u Njega vjeruju. Loženje vatre nas simvolično podsjeća na loženje vatre od strane Josifa u vitlejemskoj pećini gdje se Gospod rodio.

Slama nas jasno podsjeća na ovčije jaslice, u koje je na slamu položen Bogomladenac Hristos rukama Svete Bogorodice.

Položajnik simbolizuje same anđele Božije koji su se javili vitlejemskim pastirima i objavili im radosnu vijest o rođenju Hristovom, kao i same vitlejemske pastire koji su se prvi poklonili Bogomladencu, a u daljem smislu i istočne mudrace koji su rođenom Bogu u tijelu prinijeli na dar zlato, tamjan i smirnu.

Česnica je pšenična pogača koja se zamešuje u jutarnjim satima na sam dan Božića i u koju se stavlja jedan srebrni novčić. Dobila je ime po staroj riječi "čest“ (čast), što znači "dio“ ("na ravne časti“ – "na jednake dijelove“), jer Božićni ritual podrazumijeva lomljenje česnice na dijelove i to isključivo rukama.

Po dolasku domaćina iz crkve sa rane liturgije, svi se okupljaju oko praznične trpeze. Tada domaćin lomi česnicu i svima daje po komad. Smatra se i vjeruje u narodu, da onaj ko dobije komad sa novčićem, te godine biće posebno napredan i blagosloven u svojim djelima. Česnica ovdje predstavlja samoga Gospoda Hrista, nebeski hljeb, koji je došao da se daruje ljudima za hranu, jer je sam on rekao: "Ja sam hljeb života“ i učenicima na tajnoj večeri: "Uzmite jedite, ovo je tijelo moje… Pijte iz nje svi, ovo je krv moja…“.

U prvim vijekovima Božić se praznovao 6. januara

U prvim vijekovima hrišćanstva, Božić se praznovao 6. januara, zajedno s praznikom Hristovog krštenja, pod zajedničkim nazivom Bogojavljenje, ili tačnije, javljanje, piše "Telegraf".

Prema Zlatoustom, to je zbog toga što se Hristos krstio na dan svoga rođenja. Kao što Sunce nadjačava i pobjeđuje tamu, tako i Rođenje Hristovo, tj. rođendan Sina Božjeg nadjačava ljudsku tamu, greh i patnju. U troparu na Božić pjevamo: "Rođenjem Tvojim, Hriste Bože naš, zasija svijetu svjetlost bogopoznanja".

Na mjestu rođenja Hristovog u Vitlejemu, carica Jelena podiže u četvrtom vijeku hram, a kasnije, carevi Teodosije (438) i Justinijan (535) svojim ukazima naređuju sveopšte praznovanje dana Hristovog rođenja.

Božić je u srpskoj tradiciji porodični praznik i na ovaj dan se ne ide u posjete.

Tropar, glas 4.

Roždestvo Tvoje Hriste Bože naš, vozsija mirovi svjet razuma, v njem bo zvjezdam služaščii zvjezdoju učahusja Tebje klanjatisja solncu pravdi, i tebe vjedjeti s visoti vostoka,

Gospodi slava tebje.

Tvojim rođenjem Hriste Bože, zasija svetu svjetlost Bogopoznanja, jer se u toj svetlosti zvezdom učahu oni koji zvezdama služe, da se klanjaju Tebi, Suncu Pravde, i da poznaju Tebe Istok sa visine, Gospode, slava Ti!

Kondak, glas 3.

Djeva dnes Presuščestvenago raždajet, i zemlja vertep nepristupnomu prinosit, angeli so pastirmi slavoslovjat, volsvi že so zvezdoju putešestvujut: nas bo radi rodisja otroča mlado, prevječnij Bog.

Djeva danas Natprirodnog rađa, a Zemlja pećinu prinosi Nepristupnom. Anđeli s pastirima proslavljaju u pjesmama, a mudraci sa zvezdom putuju, jer se radi nas rodi Dete malo, Prevječni Bog.