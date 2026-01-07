RHMZ izdao novo upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod Srbije rano jutros uputio je upozorenje na lokalnu pojavu ledene kiše i snježne padavine.

Trenutno je najhladnije na Zlatiboru gdje je izmereno -7 stepeni, a najtoplije u Vranju gdje je 9 stepeni.

Ujutru, prije podne i uveče na istoku i jugoistoku Srbije očekuje se lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu.

Danas će na području sjeverne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije poslije podne i uveče uslijediti intenziviranje snježnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snježnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više.

Na području Beograda, poslije podne i uveče, uslijediće intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snježnog pokrivača za 10 do 15 cm.

Duvaće slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Najviša temperatura danas će biti od -2 do 3 stepeni, na jugoistoku do 11 stepeni.

RHMZ upozorava da su mogući problemi u saobraćaju i snabdijevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pješaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i drugom drveću (lomljenje grana).

Usljed taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne željeznice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

U hidrološkom upozorenju, RHMZ navodi da se na Limu kod Prijepolja vodostaj nalazi iznad granice vanredne odbrane od poplava sa tendencijom opadanja. Na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Za sutra je takođe najavljen ledeni dan uz slabljenje intenziteta i postepeni prestanak padavina, a zatim i razvedravanje sa sjeverozapada.

U petak jutro biće veoma hladno sa umjerenim i jakim mrazom, u toku dana toplije, uz naoblačenje sa kišom, koja se na sjeveru Vojvodine može da ledi na tlu, a ponegdje se očekuju i susnježica i snijeg.

Od subote će opet biti hladnije, a snježne padavine očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predjelima.