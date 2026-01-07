Logo
Large banner

RHMZ izdao novo upozorenje

Izvor:

Agencije

07.01.2026

07:38

Komentari:

0
РХМЗ издао ново упозорење
Foto: Pexels

Republički hidrometeorološki zavod Srbije rano jutros uputio je upozorenje na lokalnu pojavu ledene kiše i snježne padavine.

Trenutno je najhladnije na Zlatiboru gdje je izmereno -7 stepeni, a najtoplije u Vranju gdje je 9 stepeni.

Ujutru, prije podne i uveče na istoku i jugoistoku Srbije očekuje se lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu.

Матија

Scena

Tuga na Badnji dan: Preminuo poznati frizer

Danas će na području sjeverne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije poslije podne i uveče uslijediti intenziviranje snježnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snježnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više.

Na području Beograda, poslije podne i uveče, uslijediće intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snježnog pokrivača za 10 do 15 cm.

Duvaće slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Najviša temperatura danas će biti od -2 do 3 stepeni, na jugoistoku do 11 stepeni.

RHMZ upozorava da su mogući problemi u saobraćaju i snabdijevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pješaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i drugom drveću (lomljenje grana).

cesnica

Savjeti

Starinski recept za Božićnu česnicu koja uvijek ispadne mekana

Usljed taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne željeznice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

U hidrološkom upozorenju, RHMZ navodi da se na Limu kod Prijepolja vodostaj nalazi iznad granice vanredne odbrane od poplava sa tendencijom opadanja. Na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Za sutra je takođe najavljen ledeni dan uz slabljenje intenziteta i postepeni prestanak padavina, a zatim i razvedravanje sa sjeverozapada.

Патријарх Порфирије

Društvo

Patrijarh Porfirije pozvao na prevazilaženje podjela

U petak jutro biće veoma hladno sa umjerenim i jakim mrazom, u toku dana toplije, uz naoblačenje sa kišom, koja se na sjeveru Vojvodine može da ledi na tlu, a ponegdje se očekuju i susnježica i snijeg.

Od subote će opet biti hladnije, a snježne padavine očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predjelima.

Podijeli:

Tagovi:

Vrijeme

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Oво се обавезно ставља у чесницу: Bjерује се да доноси здравље, плодност и дуговjечност

Savjeti

Ovo se obavezno stavlja u česnicu: Bjeruje se da donosi zdravlje, plodnost i dugovječnost

12 h

0
Роскосмос на Бадњи дан објавио фотографију свемирске јелке

Nauka i tehnologija

Roskosmos na Badnji dan objavio fotografiju svemirske jelke

12 h

0
За Божић неизоставна на свакој трпези: Како се прави цицвара по рецепту наших бака

Savjeti

Za Božić neizostavna na svakoj trpezi: Kako se pravi cicvara po receptu naših baka

13 h

0
Не занемарујте ова упозорења: Ове промјене на кожи указују на проблем са јетром

Zdravlje

Ne zanemarujte ova upozorenja: Ove promjene na koži ukazuju na problem sa jetrom

13 h

0

Više iz rubrike

Албанцима смета и транспарент "Мир божији, Христос се роди"

Srbija

Albancima smeta i transparent "Mir božiji, Hristos se rodi"

17 h

0
Дрина поплавила викенд насеље: Евакуисано 9 особа у Љубовији

Srbija

Drina poplavila vikend naselje: Evakuisano 9 osoba u Ljuboviji

23 h

0
Ухапшен дјечак због рањавања Маринка К.

Srbija

Uhapšen dječak zbog ranjavanja Marinka K.

1 d

0
Мерцедесом покосио двије дјевојчице (16) на пјешачком

Srbija

Mercedesom pokosio dvije djevojčice (16) na pješačkom

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

35

Sutra otkrivanje Centralnog spomen-obilježja i svečana akademija

11

31

Jolić za ATV: Svi putevi prohodni, saobraćaj se odvija bez prekida

11

17

Autoputevi Srpske: Sve dionice su prohodne i saobraćaj

11

10

Vanredno kod Loznice zbog porasta Drine

10

51

Mačka pronađena nakon više od dvije sedmice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner