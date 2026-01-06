Logo
Albancima smeta i transparent "Mir božiji, Hristos se rodi"

SRNA

06.01.2026

18:19

0
Албанцима смета и транспарент "Мир божији, Христос се роди"

Takozvana kosovska policija zabranila je da u centru Sjeverne Kosovske Mitrovice bude postavljen transparent sa tradicionalnim božićnim pozdravom "Mir božji, Hristos se rodi".

Odluku o postavljanju transparenta donio je gradonačelnik sjeverne Kosovske Mitrovice Milan Radojević, koji je tražio od pripadnika policije tražio da dobije zabranu postavljanja transparenta u pisanom obliku i da bude objašnjeno koji je zakon prekršen.

Жаир Болсонаро-12092025

Svijet

Bolsonaro opet završio u bolnici: Pao i povrijedio glavu u snu

Poslije više od jednočasovnog razgovora, pripadnici takozvane kosovske policije zatražili su od Radojevića da se odmah javi u policijsku stanicu ne navodeći razlog za takav zahtjev, javio je "Kosovo onlajn".

Radojević se potom sa grupom članova Srpske liste uputio prema policijskoj stanici.

U centru Sjeverne Kosovske Mitrovice i sada se nalazi više od 30 pripadnika takozvane kosovske policije.

Kosovska Mitrovica

