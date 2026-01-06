Bolsonaro opet završio u bolnici: Pao i povrijedio glavu u snu

Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro, koji je u zatvoru, prebačen je u bolnicu na preglede nakon što je pao i povrijedio glavu, objavila je njegova supruga na društvenim mrežama.

Ona je dodala da je Bolsonaro (70) pao dok je spavao.

Bivši brazilski predsjednik operisan je dva puta krajem prošle godine zbog upornog štucanja.

Hronika Tragedija u Karakaju: Pješak izgubio život

Bolsonarovi zdravstveni problemi počeli su nakon što je napadnut i uboden nožem u stomak tokom predizborne kampanje 2018. godine.

Bolsonaro je nakon napada operisan četiri puta zbog povreda koje je zadobio na crijevima i stomačnoj arteriji.