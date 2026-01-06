Logo
Bolsonaro opet završio u bolnici: Pao i povrijedio glavu u snu

Izvor:

SRNA

06.01.2026

18:02

Болсонаро опет завршио у болници: Пао и повриједио главу у сну
Foto: Tanjug/AP/Luis Nova

Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro, koji je u zatvoru, prebačen je u bolnicu na preglede nakon što je pao i povrijedio glavu, objavila je njegova supruga na društvenim mrežama.

Ona je dodala da je Bolsonaro (70) pao dok je spavao.

Bivši brazilski predsjednik operisan je dva puta krajem prošle godine zbog upornog štucanja.

Полиција-ноћ

Hronika

Tragedija u Karakaju: Pješak izgubio život

Bolsonarovi zdravstveni problemi počeli su nakon što je napadnut i uboden nožem u stomak tokom predizborne kampanje 2018. godine.

Bolsonaro je nakon napada operisan četiri puta zbog povreda koje je zadobio na crijevima i stomačnoj arteriji.

Žair Bolsonaro

