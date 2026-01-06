Logo
Tramp: Proizvodićemo oružje brže

Izvor:

SRNA

06.01.2026

17:12

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će SAD početi brže da proizvode oružje i da će zauzeti stroži stav prema kompanijama za proizvodnju odbrambene opreme.

"Niko nema kvalitet našeg oružja. Problem je što ga ne proizvodimo dovoljno brzo. Počećemo da ga proizvodimo mnogo brže", rekao je Tramp na skupu republikanaca u Predstavničkom domu.

Пљусак киша

Region

U Crnoj Gori poplavljena imanja i objekti, brojni putevi zatvoreni

On je naglasio da američki saveznici žele da kupe oružje, ali da moraju predugo da čekaju da bi ga dobili.

Donald Tramp

