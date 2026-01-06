Krištova, Čavara i Čović čestitali Božić

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto, te predsjedavajući Predstavničkog doma i zamjenik predsjedvajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara i Dragan Čović čestitali su Božić svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti.

Krištova je poželjela da radost Božića donese mir i blagoslov Gospodnji.

Čavara i Čović su poželjeli međusobno razumijevanje posebno važno u vremenu brojnih izazova, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine.

Oni su zaželjeli da domove pravoslavnih vjernika ispuni toplina porodičnog okupljanja, blizina dragih ljudi i duh zajedništva.

Božićnu čestitku uputio je i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i zamjenik ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Ivica Bošnjak.

Pravoslavni vjernici sutra proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik - Božić.