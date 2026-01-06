Logo
U Puli gusti snijeg nakon 15 godina, Splićani bez pitke vode

Izvor:

SRNA

06.01.2026

16:24

Komentari:

0
У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде
Foto: Unsplash

Hladni talas zahvatio je Hrvatsku, u Puli je pao gust snijeg poslije više od 15 godina, a izvor rijeke Jadro, iz kojeg se građani na splitskom području snabdijevaju vodom za piće, zamućen je drugi dan zaredom zbog obilnih padavina.

Obilna kiša zahvatila je danas dubrovačko područje gdje, prema dojavama građana, ima potopljenih plovila, odrona, a u nekim krajevima došlo je i do zamućenja vode za piće.

Судница, чекић

Hronika

Tužiteljka optužena da je putem TikToka otkrivala povjerljive informacije

Na dijelu Kvarnera, u Rijeci i okolini pada snijeg, pa su od jutros proglašeni zimski uslovi na putevima i obavezna upotreba zimske opreme, prenose hrvatski mediji.

Za kamione i traktore trenutno nema slobodnog pravca iz unutrašnjosti ka Dalmaciji, Istri i Rijeci, kao ni u suprotnom smjeru.

U Lici je od noćas palo 40 centimetara snijega. Snijeg pada i u Gorskom Kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Slavoniji. Na pojedinim putevima ima ugaženog snijega, a zbog niske temperature moguća je poledica.

илу-вода-ријека-20112025

Društvo

Raste vodostaj Drine - nadležne službe u pripravnosti

Vozila bez zimske opreme ne mogu na puteve u Gorskom Kotaru, Lici i ponegdje u srednjoj Hrvatskoj.

U Osijeku je u protekla 24 časa potrošeno više od 120 tona soli za posipanje puteva, a direktor Zimske službe komunalne firme "Unikom" Igor Pandžić kaže da je posipanje pojačano radi bezbjednosti u saobraćaju.

"Na zalihama je oko 700 tona soli, a problemi u snabdijevanju se ne očekuju", naveo je Pandžić.

Obilne snježne padavine zahvatile su i grad Zagreb, svi putevi su prohodni, ali nepropisno parkirana vozila otežavaju prolazak mašine zimske službe.

Швајцарска пожар Нова година 1

Svijet

Vlasnik bara u Kran Montani 2008. godine osuđen za podvođenje

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u unutrašnjosti Hrvatske očekuje se snijeg uz formiranje novog snježnog pokrivača.

Na Jadranu će padati kiša, u Dalmaciji i obilnija, a snijeg se ponegdje očekuje i na sjevernom Jadranu.

