Logo
Large banner

Potop u Hrvatskoj: Ovi gradovi su pod vodom

Izvor:

Telegraf

05.01.2026

17:41

Komentari:

0
Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом

Dok na sjeveru Hrvatske pada snijeg, na jugu zemlje, u Splitu i Dubrovniku, padaju obilne kiše, a voda koja se zadržava na kolovozima ugrožava saobraćaj i normalno funkconisanje.

Split su u ponedjeljak pogodili intenzivni pljuskovi i obilna kiša, koja je u relativno kratkom vremenu potopila ulice i otežala saobraćaj i normalno funkcioniranje grada, piše Slobodna Dalmacija.

сијалица

BiH

Bez struje trenutno više od 40.000 građana

Snažno nevrijeme je pogodilo i Dubrovnik, gdje su ogromne količine kiše sručila na grad i prouzrokovala poplave na glavnim gradskim saobraćajnicama, piše Dubrovački vjesnik.

Ako kiša nastavi da pada istim intenzitetom u istoj situaciji naći će se i druge gradske saobraćajnice.

Podijeli:

Tagovi:

Poplave

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тежак удес: Ватрогасци извлачили човјека из аута

Srbija

Težak udes: Vatrogasci izvlačili čovjeka iz auta

2 h

0
Зашто се на Бадње вече једе баш пасуљ?

Zanimljivosti

Zašto se na Badnje veče jede baš pasulj?

2 h

0
Стравичан судар, има мртвих и повријеђених

Region

Stravičan sudar, ima mrtvih i povrijeđenih

2 h

0
У наредним данима температура до -17: Чека нас ледени Божић

Društvo

U narednim danima temperatura do -17: Čeka nas ledeni Božić

2 h

0

Više iz rubrike

Стравичан судар, има мртвих и повријеђених

Region

Stravičan sudar, ima mrtvih i povrijeđenih

2 h

0
Поплаве на Ади Бојани

Region

Ada Bojana pod vodom

3 h

0
Дјеци ампутирани дијелови тијела због петарди

Region

Djeci amputirani dijelovi tijela zbog petardi

3 h

0
Поплаве широм Црне Горе, екипе на терену

Region

Poplave širom Crne Gore, ekipe na terenu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner