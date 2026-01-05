Potop u Hrvatskoj: Ovi gradovi su pod vodom

Izvor:
Dok na sjeveru Hrvatske pada snijeg, na jugu zemlje, u Splitu i Dubrovniku, padaju obilne kiše, a voda koja se zadržava na kolovozima ugrožava saobraćaj i normalno funkconisanje.
Split su u ponedjeljak pogodili intenzivni pljuskovi i obilna kiša, koja je u relativno kratkom vremenu potopila ulice i otežala saobraćaj i normalno funkcioniranje grada, piše Slobodna Dalmacija.
Snažno nevrijeme je pogodilo i Dubrovnik, gdje su ogromne količine kiše sručila na grad i prouzrokovala poplave na glavnim gradskim saobraćajnicama, piše Dubrovački vjesnik.
Ako kiša nastavi da pada istim intenzitetom u istoj situaciji naći će se i druge gradske saobraćajnice.
