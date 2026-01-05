Djeci amputirani dijelovi tijela zbog petardi

Ministar zdravlja Sjeverne Makedonije Azir Aljiu izjavio je danas da je u novogodišnjoj noći zbog ozbiljnijih povreda od pirotehnike hospitalizovano sedam osoba, od kojih petoro djece.

"Ljekari naglašavaju da je u novogodišnjoj noći kod sedam osoba, dvoje odraslih i petoro djece, bilo intervenisano zbog ozbiljnijih povreda na prstima i opekotina od pirotehnike i da je izvršena amputacija kod dijela njih", rekao je Aljiju na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.

Naveo je da je troje djece primljeno u Urgentni centar u Skoplju, dvoje u Dječiju kliniku i dvoje odraslih u Kliniku za plastičnu hirurgiju.

"Činjenica da među povrijeđenima ima djece, a nekima od njih je napravljena amputacija, jasno govori o ozbiljnosti posljedica", rekao je Aljiu.

Ministar unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije Panče Toškovski rekao je da je u 2025. godini zaplijenjeno 252.000 komada pirotehnike i uhapšeno 37 osoba, protiv koji su podnijete krivične prijave.