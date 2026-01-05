Logo
Large banner

Djeci amputirani dijelovi tijela zbog petardi

Izvor:

ATV

05.01.2026

15:49

Komentari:

0
Дјеци ампутирани дијелови тијела због петарди

Ministar zdravlja Sjeverne Makedonije Azir Aljiu izjavio je danas da je u novogodišnjoj noći zbog ozbiljnijih povreda od pirotehnike hospitalizovano sedam osoba, od kojih petoro djece.

"Ljekari naglašavaju da je u novogodišnjoj noći kod sedam osoba, dvoje odraslih i petoro djece, bilo intervenisano zbog ozbiljnijih povreda na prstima i opekotina od pirotehnike i da je izvršena amputacija kod dijela njih", rekao je Aljiju na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.

marke novac KM

Gradovi i opštine

Raduju se neki penzioneri i studenti: Jednima 100, drugima 500 KM

Naveo je da je troje djece primljeno u Urgentni centar u Skoplju, dvoje u Dječiju kliniku i dvoje odraslih u Kliniku za plastičnu hirurgiju.

"Činjenica da među povrijeđenima ima djece, a nekima od njih je napravljena amputacija, jasno govori o ozbiljnosti posljedica", rekao je Aljiu.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Da dobro činimo i snagu ulažemo na napredak našeg naroda i Srpske

Ministar unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije Panče Toškovski rekao je da je u 2025. godini zaplijenjeno 252.000 komada pirotehnike i uhapšeno 37 osoba, protiv koji su podnijete krivične prijave.

Podijeli:

Tagovi:

Petarde

pirotehnika

amputacija

Sjeverna Makedonija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гранични прелаз Градишка

Društvo

Na svim prelazima prema Hrvatskoj velike gužve

4 h

0
Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

Hronika

Ocu i sinu osam godina zatvora za razbojništvo u Gradišci

4 h

0
Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

Republika Srpska

Vipotnik: Značajan završetak izgradnje nove bolnice u Trebinju

4 h

0
Временска прогноза

Društvo

U Srpskoj se sutra očekuje ledeni dan

4 h

0

Više iz rubrike

Поплаве на Ади Бојани

Region

Ada Bojana pod vodom

4 h

0
Поплаве широм Црне Горе, екипе на терену

Region

Poplave širom Crne Gore, ekipe na terenu

5 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pijan ispred kafane izvadio luk i strijelu

13 h

0
Обезбјеђење претукло младића у Загребу

Region

Šokantan snimak: Radnik obezbjeđenja monstruozno pretukao mladića

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner