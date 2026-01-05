Na svim prelazima prema Hrvatskoj velike gužve

Na svim graničnim prelazima na sjeveru, prema Hrvatskoj gužve su i duga čekanja na izlazak iz BiH.

Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra prošle godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.