U sudaru lokomotiva povrijeđena tri radnika

Izvor:

SRNA

27.01.2026

16:42

пруга илустрација
Foto: ATV

U sudaru dvije lokomotive Željeznica Federacije BiH u depou kod Rajlovca povrijeđena su tri radnika, potvrđeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova /MUP/ Kantona Sarajevo.

U MUP-u navode da se utvrđuje stepen povreda kod tri lica.

Ostali sportovi

Banjaluka ima prvake Republike Srpske u džudu

Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje iz njihove nadležnosti na utvrđivanju okolnosti događaja.

željeznička nesreća

povrijeđeni radnik

