U sudaru lokomotiva povrijeđena tri radnika

Izvor:
SRNA
27.01.2026
16:42
Komentari:0
U sudaru dvije lokomotive Željeznica Federacije BiH u depou kod Rajlovca povrijeđena su tri radnika, potvrđeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova /MUP/ Kantona Sarajevo.
U MUP-u navode da se utvrđuje stepen povreda kod tri lica.
Ostali sportovi
Banjaluka ima prvake Republike Srpske u džudu
Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje iz njihove nadležnosti na utvrđivanju okolnosti događaja.
Društvo
1 h0
Savjeti
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Zdravlje
1 h0
Najnovije
Najčitanije
18
05
17
57
17
51
17
49
17
47
Trenutno na programu