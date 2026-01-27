Logo
Pucnjava u kafiću u Doboju, ranjen muškarac

ATV

27.01.2026

14:54

0
Пуцњава у кафићу у Добоју, рањен мушкарац
Foto: ATV

Dobojlije D.C. (57) i N.M. (31) uhapšene su zbog pucnjave u kafiću u Doboju u kojoj je ranjen njihov sugrađanin Z.Z.

Do pucnjave je došlo sinoć oko 23 časa. Prema nezvaničnim informacijama njih trojica su zajedno bili u kafiću i svi su bili pod dejstvom alkohola. Tačne okolnosti ranjavanja se istražuju, a prve informacije ukazuju da je jedan od osumnjičenih iz pištolja ispalio metak u pod. Došlo je do rikošeta i odbijanja određenih fragmenata koji su Z.Z. pogodili u potkoljenicu.

U PU Doboj navode da su D.C. i N.M. iz Doboja uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

”Policijskoj stanici Doboj 1 u večernjim časovima prijavljeno je da je u ugostiteljskom objektu u Doboju došlo do upotrebe vatrenog oružja, prilikom čega je povrijeđeno jedno lice. Preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji, policijski službenici su identifikovali izvršioce ovog krivičnog djela i iste lišili slobode, a povrijeđeni je upućen u bolnicu ”Sveti apostol Luka” u Doboju radi pružanja ljekarske pomoći”, saopštila je PU Doboj.

O svemu je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere i radnje na dokumentavanju ovog krivičnog djela.

Pucnjava

ranjen muškarac

ranjavanje

Doboj

