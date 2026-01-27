Tragedija u BiH: Jureći sa bolesnikom u bolnicu sletio s puta, poginuo saputnik

Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć (26. januara) dogodila na magistralnom putu M-17.1 kod Živinica, kada je automobil Folksvagen Tuareg sletio s kolovoza, a vozač je nakon uviđaja uhapšen.

Muškarac koji je bio saputnik u vozilu poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 22.20 sati na magistralnom putu M-17.1, u mjestu Dubrave Donje.

Nesreća se desila kada je automobil VW Tuareg, kojim je upravljao A.Š. (37) iz Živinica, sletio s kolovoza.

"U navedenoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao saputnik A.M. (38) iz Kalesije, čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice. Saputnici L.H. (21) i M.H. (34) zadobili su teške povrede, koje su konstatovali ljekari JZU UKC Tuzla, gdje su zadržani na daljem liječenju. Vozač A.Š. i saputnik E.M. (27) zadobili su lake povrede", saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona, prenosi "Avaz".

Dodaje se da su uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode, koje su obezbijedili policijski službenici Policijske stanice Živinice, izvršili dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice.

"Po nalogu kantonalnog tužioca, licu A.Š. oduzeta je sloboda i on će, nakon dokumentovanja saobraćajne nezgode, biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici Policijske uprave Živinice", navodi se u saopštenju.

Kako je dodatno navedeno, ova saobraćajna nezgoda nije nastala kao posljedica obijesne vožnje, već prilikom pokušaja spasavanja života bolesne osobe kojoj je u tom trenutku život bio ugrožen, tokom prevoza u zdravstvenu ustanovu, kada je iz zasad neutvrđenih razloga došlo do nesreće i tragičnog ishoda.