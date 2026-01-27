Policija o pucnjavi u Banjaluci: Tri osobe uhapšene, jedna završila na UKC-u

Tri osobe su uhapšene u Banjaluci nakon tuče i pucnjave koja se dogodila sinoć pola sata iza ponoći. Kako su naveli iz banjalučke policije jedna osoba je povrijeđena te joj je ukazana pomoć na UKC-u Republike Srpske.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka danas 27.01.2026. godine u Banjaluci su lišili slobode lica S.U. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo ''Ubistvo'' iz člana 124. a u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske i D.M. iz Banjaluke i D.K. iz Republike Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo ''Teška tjelesna povreda'' iz člana 132. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Nadležnoj policijskoj stanici, 27.01.2026. godine, oko 00,35 časova prijavljeno je, da je u Banjaluci, došlo do međusobne tuče između više lica, kojom prilikom je lice S.U. ispalilo više hitaca iz vatreno oružje u pravcu lica D.M. i D.K", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Licu S.U. je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske.

"O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se nakon završene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelom''Ubistvo u pokušaju'' i ''Teška tjelesna povreda'' lica sprovedu u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka", navode iz policije.