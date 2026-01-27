Logo
Large banner

Forto "udario" na SDA zbog prevoznika

27.01.2026

10:06

Komentari:

0
Форто "ударио" на СДА због превозника
Foto: ATV

Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara nazvalo je političkim cinizmom pokušaj SDA da se prikaže kao zaštitnik profesionalnih vozača u BiH, istakavši da su godinama ignorisali probleme saobraćajnog sektora, a danas pokušavaju da glume njihovog advokata.

Iz Ministarstva, na čijem je čelu Edin Forto, istakli su da je SDA koristi profesionalne vozače isključivo kao sredstvo za napad na institucije BiH, bez namjere da budu dio rješenja ili preuzmu odgovornost za vlastiti nerad.

Za razliku od SDA koja je godinama imala priliku da ovaj problem rješava dok je bila na vlasti, a nije uradila gotovo ništa, iz Ministarstva tvrde kako je aktuelni ministar Forto prvi otvorio ovo pitanje na regionalnom i evropskom nivou.

Naglasili su da SDA samo piše saopštenje, a da je Forto javno podržao zahtjeve prevoznika i inicirao razgovore sa Evropskom komisijom, te im postavio zahtjeve.

Iz Ministarstva su naveli da se problem boravka profesionalnih vozača u EU ne rješava galamom i političkim pamfletima, već ozbiljnim pregovorima sa Evropskom komisijom i koordinacijom sa zemljama regiona.

"Upravo to radi Ministarstvo komunikacija i transporta. Umjesto da pokušava skupljati političke poene, SDA bi trebalo da se zapita zašto tokom svojih mandata nije učinila ništa da vozače zaštiti i obezbijedi im dostojanstvene uslove rad", navedeno je u saopštenju.

Napomenuli su i da su u toku pregovori sa EU na partnerskom nivou, bez namjere ugrožavanja postojećeg bezviznog režima za građane BiH, sa jasnom namjerom da se podrži rad profesionalnih vozača i drugih konkretnih poteza.

Podijeli:

Tagovi:

prevoznici

blokade prevoznika 26. januar

Edin Forto

SDA

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

камиони из србије блокирали границе

Društvo

Blokada teretnog saobraćaja prema EU se nastavlja

2 h

0
Кошарац: Подршка протесту домаћих и регионалних превозника

BiH

Košarac: Podrška protestu domaćih i regionalnih prevoznika

15 h

0
камиони из србије блокирали границе

Srbija

Od ponoći blokada teretnih prelaza i na ulazu u Srbiju

17 h

0
Превозници из БиХ и региона блокирали теретне граничне прелазе са ЕУ

Društvo

Prevoznici iz BiH i regiona blokirali teretne granične prelaze sa EU

22 h

1

Više iz rubrike

Мистериозни нестанак дјечака са обале Босне: Нада која живи 40 година

BiH

Misteriozni nestanak dječaka sa obale Bosne: Nada koja živi 40 godina

11 h

0
Савјет министара усвојио програм рада за 2026. годину

BiH

Savjet ministara usvojio program rada za 2026. godinu

15 h

0
Кошарац: Подршка протесту домаћих и регионалних превозника

BiH

Košarac: Podrška protestu domaćih i regionalnih prevoznika

15 h

0
Сена Узуновић наставља да суди Републици Српској

BiH

Sena Uzunović nastavlja da sudi Republici Srpskoj

15 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

16

Tuča i pucnjava u Banjaluci

10

13

Epski raspad Koko Gof: Ukrajinka u polufinalu!

10

06

Gdje je u Evropi najlakše, a gdje najteže naći posao u 2026.

10

06

Forto "udario" na SDA zbog prevoznika

10

01

"Vidovita" Italijanka koja je koristila kip iz Međugorju ide na sud

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner