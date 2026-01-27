Forto "udario" na SDA zbog prevoznika

Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara nazvalo je političkim cinizmom pokušaj SDA da se prikaže kao zaštitnik profesionalnih vozača u BiH, istakavši da su godinama ignorisali probleme saobraćajnog sektora, a danas pokušavaju da glume njihovog advokata.

Iz Ministarstva, na čijem je čelu Edin Forto, istakli su da je SDA koristi profesionalne vozače isključivo kao sredstvo za napad na institucije BiH, bez namjere da budu dio rješenja ili preuzmu odgovornost za vlastiti nerad.

Za razliku od SDA koja je godinama imala priliku da ovaj problem rješava dok je bila na vlasti, a nije uradila gotovo ništa, iz Ministarstva tvrde kako je aktuelni ministar Forto prvi otvorio ovo pitanje na regionalnom i evropskom nivou.

Naglasili su da SDA samo piše saopštenje, a da je Forto javno podržao zahtjeve prevoznika i inicirao razgovore sa Evropskom komisijom, te im postavio zahtjeve.

Iz Ministarstva su naveli da se problem boravka profesionalnih vozača u EU ne rješava galamom i političkim pamfletima, već ozbiljnim pregovorima sa Evropskom komisijom i koordinacijom sa zemljama regiona.

"Upravo to radi Ministarstvo komunikacija i transporta. Umjesto da pokušava skupljati političke poene, SDA bi trebalo da se zapita zašto tokom svojih mandata nije učinila ništa da vozače zaštiti i obezbijedi im dostojanstvene uslove rad", navedeno je u saopštenju.

Napomenuli su i da su u toku pregovori sa EU na partnerskom nivou, bez namjere ugrožavanja postojećeg bezviznog režima za građane BiH, sa jasnom namjerom da se podrži rad profesionalnih vozača i drugih konkretnih poteza.