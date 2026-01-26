Logo
Od ponoći blokada teretnih prelaza i na ulazu u Srbiju

SRNA

26.01.2026

17:13

камиони из србије блокирали границе
Foto: Tanjug / AP

Predstavnici Poslovnog udruženja "Međunarodni transport" blokirali su danas u podne saobraćaj za teretna vozila na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije, a u ponoć će blokirati prelaze i na ulazu u Srbiju, saopštila je Uprava granične policije MUP-a Srbije.

Blokada od 12.00 časova je na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Neštin, Bezdan, Horgoš, Kelebija, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo i Preševo.

Милан Глушац

Ostali sportovi

Milan Glušac sa 23 godine obezbijedio nacionalnu penziju: Evo koliko će para dobijati

U saopštenju se navodi da je blokade saobraćaja za teretna vozila najavljena MUP-u od strane predstavnika - Poslovno udruženje "Međunarodni transport".

- Blokada je počela danas u 12.00 časova na izlazu iz zemlje na teretnim terminalima, a nakon toga će i u ponoć blokirati granične prelaze na ulazu u Srbiju - navodi se u saopštenju.

Prevoznici iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i BiH u podne su blokirali teretne terminale graničnih prelaza prema zemljama Šengena, zbog problema sa novim sistemom ulaska i izlaska iz EU i pravilom prema kojem za profesionalne vozače važi boravak 90 dana u šengenskom prostoru u okviru 180 dana.

rijeka bosna doboj

Gradovi i opštine

Vodostaj Bosne u Doboju u porastu

Podršku prevoznicima iz Srbije, Crne Gore i BiH dali su i turski vozači.

