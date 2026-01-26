Logo
Tijelo djevojke (16) pronađeno pored zgrade u Novom Sadu

Izvor:

Telegraf

26.01.2026

10:14

Jeziva nesreća dogodila se juče u večernjim časovima u Novom Sadu kada je za sada nepoznata djevojka (16) pala sa zgrade u Bulevaru oslobođenja.

Prema prvim informacijama, ekipa Hitne pomoći prijavljeno je oko 19 časova da se na pločniku pored zgrade nalazi tijelo djevojke, a ljekari su po dolasku na lice mjesta mogli samo da konstatuju smrt tinejdžerke.

Ovu vijest je za RTV potvrdio portparol Zavoda za urgentnu medicinu, doktor Zoran Krulj.

бомба нови град

Hronika

Hapšenje u Novom Gradu: Vozio pod dejstvom droge, pa mu pronašli bombe, metke i kokain

"Ekipa je intervenisala po prvom prioritetu u 18 časova i 56 minuta na Bulevaru oslobođenja kod broja 44. Ljekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt ženskog lica (16)", naveo je za RTV Zoran Krulj.

Policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a prema nezvaničnim informacijama u pitanju je strana državljanka. Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti pod kojima se nesreća dogodila.

Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

(RTV)

Novi Sad

pronađeno tijelo

Small banner