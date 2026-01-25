Logo
"Filmska pljačka": Muškarac naoružan prijetio u supermarketu

Izvor:

Telegraf

25.01.2026

16:49

Пљакча у Београду
Foto: Telegraf

Filmska pljačka dogodila se prošlog petka u Borči, a kada je, kako saznaje Telegraf.rs, naoružani mladić opljačkao jedan market prehrane u tom dijelu Beograda.

Kako se saznaje, ali i vidi na video snimku sa sigurnosnih kamera, maskirani, nepoznati muškarac uz prijetnju pištoljem od radnica koje su tada radile zahteva da mu predaju novac.

Na snimku se dalje vidi kako potom one, a pod prisilom, vade novac iz kase i daju ga mladiću koji sve vrijeme "maše" pištoljem.

Video pogledajte OVDJE

