Likvidirani Živko Bakić sahranjen pored brata

Živko Bakić (43), zvani Žića, vođa balkanskog kartela i bivši fudbaler, koji je likvidiran 16. januara u Sopotu dok je bio u dozvoljenoj šetnji, budući da je bio u kućnom pritvoru s nanogicom, sahranjen je danas na Novom Bežanijskom groblju pored svog brata Mihaila koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći u Beogradu 1999. godine.

Nakon opijela, kolona od preko 500 ljudi, uputila se ka grobnom mjestu gdje su održana tri govora. Jedan je napisala njegova majka.

"Bio si izvor iz koga smo svi mi bili željni istine. Stopio si se sa nama, ostavio neizbrisiv trag zvjezdane prašine spojivši nas sa nečim što je iznad nas. U tebi sam pronašla uporište i iskonsku snagu i nadljudsku hrabrost gde si bio oslobodilac svega zemaljskog. Zbog tebe sam vjerovala u dobro i u najviše vrline koje ljudi imaju. TI si bio onaj kamen kojim uporno i marljivo gradimo temelje sebe i ono nebo u koje se uzdamo kada sve drugo izda. Bio si mi vjera u bolje sutra, ako mi se korak oteža da mi pomogneš. U svakom tvom osmehu su ležali život i vjera. U tvojim djelima sam vidjela šta je pravda. Bio si heroj sa energijom djeteta, skromnog humora i vjere u ljude kojima si opraštao nepravde učinjene prije svega prema tebi. Nisi nikome sudio, iz tebe se glasno smijao bunt kojim si kreirao svoj život. U tome je ležala tvoja duhovnost viteza. Nisi vjerovao u slučajnost kao ja, vjerovao si da to ne postoji. I onog trena kada si stavio ruku na moje rame i rekao "čuvam ti leđa", shvatila sam da si na mene stavio nevidljivi štit. Živahni naš dečače, došao si kao zvijezda, sada se vraćaš kao postojbina Sirijus. Kao što si jednom rekao: " Do kraja i posle toga" - pročitala je jedna od rođaka majčin govor, nakon čega je sanduk sa telom spušten u raku.

Govor je održala i jedna djevojka, koja je rekla "da neće dozvoliti da se Mali Žića zaboravi".

"Nikada nećeš biti zaboravljen, ostavljen. Ti si za nas uvek bio mali Žića, pun života i ljubavi za sve, kao što je bio i naš Mihailo. Ideš sad tamo gdje te čeka tvoj nasmijani brat. Radostan je što mu dolaziš u zagrljaj. Ovo nije kraj, mi ga sa tobom nećemo izbrisati kao što nismo ni kada nam je otišao Štih", rekla je djevojka, prenosi Kurir.