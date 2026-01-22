Kolege se opraštaju od Bojana Dikića: Objavili sliku i potresne riječi

22.01.2026
22:52
Komentari:0
Dugogodišnji komandant Žandarmerije Bratislav Dikić večeras se, potresnom porukom oprostio se od preminulog kolege Bojana Dikića.
Bojan Dikić, novopostavljeni komandant niškog odreda Žandarmerije, preminuo je danas neposredno nakon što je u Univerzitetskom kliničkom centru obišao kolegu koji je pokušao da izvrši samoubistvo.
Srbija
Tragedija: Komandant Žandarmerije umro poslije obilaska kolege koji je pokušao da se ubije
Bojan Dikić, koji je na dužnost stupio prošlog ponedjeljka, danas je bio na sahrani ocu jednog žandarma i čim je obaviješten o pokušaju suicida kolege, otišao je u bolnicu da bi ga vidio.
Bivši komandant Žandarmerije Bratislav Dikić, izjavio je da je vijest o iznenadnoj smrti Bojana Dikića potresla kolege i širu policijsku zajednicu.
- Sa dubokom tugom primio sam vijest o smrti časnog, sposobnog i poštenog oficira, čovjeka kome sam imao čast da budem kolega i komandant.
Pukovnik Bojan Dikić, završio je srednju školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju i život svoj je posvetio policiji, službi, zaštiti građana i državi Srbiji. Savjesno i odgovorno je služio državi na vrlo odgovornim i oficirskim dužnostima a od prije nekoliko dana i na dužnosti komandanta Odreda Žandarmerije u Aleksincu - stoji u objavi komandanta Dikića i dodaje se.
- Brat, Bojan Dikić je bio profesionalac u punom značenju te riječi, vođa koji je znao da komanduje, ali i čovjek koji je znao da razumije, zaštiti i stane uz svoje ljude. Prije svega, bio je dobar čovjek, čistog obraza i jakog karaktera, kakav se rijetko sreće. Evo već je prošlo nekoliko dana kako si me pozvao i tražio da se vidimo a ja sam sve bio zauzet u nekoj poslovnoj gužvi. Žao mi je. I danas kada sam uzeo telefon da te pozovem javljaju mi da si otišao i da više nisi dostupan. Otišao si na nekom boljem mjestu, ali nisi trebao tako prerano da odeš. Vidjećemo se kada Bog odredi na tom boljem mjestu! Porodici Dikić upućujem iskreno i duboko saučešće, uz poštovanje i zahvalnost za sve što su kroz svog voljenog Bojana dali službi i državi Srbiji. Neka im Bog podari snagu da izdrže ovaj nenadoknadiv gubitak.
Neka je bratu, komandantu i pukovniku Bojanu Dikiću, vječna slava i hvala, a Gospod Bog da mu podari Carstvo nebesko!
Pokoj mu duši, poručuje Bratislav Dikić.
