Logo
Large banner

Kolege se opraštaju od Bojana Dikića: Objavili sliku i potresne riječi

22.01.2026

22:52

Komentari:

0
Колеге се опраштају од Бојана Дикића: Објавили слику и потресне ријечи

Dugogodišnji komandant Žandarmerije Bratislav Dikić večeras se, potresnom porukom oprostio se od preminulog kolege Bojana Dikića.

Bojan Dikić, novopostavljeni komandant niškog odreda Žandarmerije, preminuo je danas neposredno nakon što je u Univerzitetskom kliničkom centru obišao kolegu koji je pokušao da izvrši samoubistvo.

rotacija-policija

Srbija

Tragedija: Komandant Žandarmerije umro poslije obilaska kolege koji je pokušao da se ubije

Bojan Dikić, koji je na dužnost stupio prošlog ponedjeljka, danas je bio na sahrani ocu jednog žandarma i čim je obaviješten o pokušaju suicida kolege, otišao je u bolnicu da bi ga vidio.

"Vijest potresla kolege i širu policijsku zajednicu"

Bivši komandant Žandarmerije Bratislav Dikić, izjavio je da je vijest o iznenadnoj smrti Bojana Dikića potresla kolege i širu policijsku zajednicu.

- Sa dubokom tugom primio sam vijest o smrti časnog, sposobnog i poštenog oficira, čovjeka kome sam imao čast da budem kolega i komandant.

Pukovnik Bojan Dikić, završio je srednju školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju i život svoj je posvetio policiji, službi, zaštiti građana i državi Srbiji. Savjesno i odgovorno je služio državi na vrlo odgovornim i oficirskim dužnostima a od prije nekoliko dana i na dužnosti komandanta Odreda Žandarmerije u Aleksincu - stoji u objavi komandanta Dikića i dodaje se.

- Brat, Bojan Dikić je bio profesionalac u punom značenju te riječi, vođa koji je znao da komanduje, ali i čovjek koji je znao da razumije, zaštiti i stane uz svoje ljude. Prije svega, bio je dobar čovjek, čistog obraza i jakog karaktera, kakav se rijetko sreće. Evo već je prošlo nekoliko dana kako si me pozvao i tražio da se vidimo a ja sam sve bio zauzet u nekoj poslovnoj gužvi. Žao mi je. I danas kada sam uzeo telefon da te pozovem javljaju mi da si otišao i da više nisi dostupan. Otišao si na nekom boljem mjestu, ali nisi trebao tako prerano da odeš. Vidjećemo se kada Bog odredi na tom boljem mjestu! Porodici Dikić upućujem iskreno i duboko saučešće, uz poštovanje i zahvalnost za sve što su kroz svog voljenog Bojana dali službi i državi Srbiji. Neka im Bog podari snagu da izdrže ovaj nenadoknadiv gubitak.

Neka je bratu, komandantu i pukovniku Bojanu Dikiću, vječna slava i hvala, a Gospod Bog da mu podari Carstvo nebesko!

Pokoj mu duši, poručuje Bratislav Dikić.

Podijeli:

Tagovi:

Umro Bojan Dikić

Bojan Dikić

Bratislav Dikić

Žandarmerija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Крвави напад у Белгији: Улетио у масу, па редом убадао ножем

Svijet

Krvavi napad u Belgiji: Uletio u masu, pa redom ubadao nožem

1 h

0
Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

Hronika

Zaplijenjena četiri i po kilograma kokaina, uhapšen Kotoranin

1 h

0
Зарада и до 90 хиљада евра годишње: Ових пет послова у Њемачкој нико не жели радити

Svijet

Zarada i do 90 hiljada evra godišnje: Ovih pet poslova u Njemačkoj niko ne želi raditi

1 h

0
Милена (34) се због јаких болова у стомаку јавила љекару и послије три дана умрла! Имала ЦРП 350

Srbija

Milena (34) se zbog jakih bolova u stomaku javila ljekaru i poslije tri dana umrla! Imala CRP 350

1 h

0

Više iz rubrike

Милена (34) се због јаких болова у стомаку јавила љекару и послије три дана умрла! Имала ЦРП 350

Srbija

Milena (34) se zbog jakih bolova u stomaku javila ljekaru i poslije tri dana umrla! Imala CRP 350

1 h

0
Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије

Srbija

Tragedija: Komandant Žandarmerije umro poslije obilaska kolege koji je pokušao da se ubije

2 h

0
Детаљи тровања бебе у вртићу: Попила течност из флашице и изгубила свијест

Srbija

Detalji trovanja bebe u vrtiću: Popila tečnost iz flašice i izgubila svijest

8 h

0
Беба хитно пребачена у болницу: Бака сипала бензин у флашицу за воду?

Srbija

Beba hitno prebačena u bolnicu: Baka sipala benzin u flašicu za vodu?

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Kalas melodramatična: Kina i Rusija uživaju...

22

52

Kolege se opraštaju od Bojana Dikića: Objavili sliku i potresne riječi

22

44

Krvavi napad u Belgiji: Uletio u masu, pa redom ubadao nožem

22

42

Centralne vijesti ATV, 22.01.2026.

22

41

Zaplijenjena četiri i po kilograma kokaina, uhapšen Kotoranin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner