Zarada i do 90 hiljada evra godišnje: Ovih pet poslova u Njemačkoj niko ne želi raditi

22.01.2026

22:37

Komentari:

0
Зарада и до 90 хиљада евра годишње: Ових пет послова у Њемачкој нико не жели радити

Nedostatak kvalifikovanih radnika vruća je tema u Njemačkoj: Dok mnoga radna mjesta ostaju nepopunjena zbog niskih plata ili uslova rada, postoje i dobro plaćena zanimanja koja niko ne želi raditi. Zvuči paradoksalno? Jest.

Evo pet takvih zanimanja koja se čine neatraktivnima uprkos visokim platama, pišu njemački mediji.

Mesar – Tradicionalno zanimanje s dobrim potencijalom zarade

Mesarima nije lako, a rad s mesom i mrtvim životinjama nije za svakoga. Ipak, potencijal zarade u ovom području je znatan. Mesari mogu zaraditi i do 49.400 evra godišnje.

Uprkos dobroj plati, zanimanje ostaje nepopularno zbog specijaliziranih zadataka i fizičkih zahtjeva.

Pogrebnik – Unosno, ali izbjegavano zanimanje

Posao pogrebnika uključuje svakodnevno suočavanje sa smrću. Mnogi ljudi izbjegavaju ovaj emocionalni teret. Ali oni koji se usude mogu dobro zaraditi u ovom području: Mali pogrebni zavodi ili samozaposleni pogrebnici mogu zaraditi do 43.900 evra godišnje.

TV planer – Organizacija u centru pažnje

TV planer, takođe poznat kao TV dizajner ili programski direktor, osigurava nesmetanu organizaciju televizijskih produkcija. Uprkos potencijalnoj godišnjoj plati do 78.400 evra, ovo zanimanje nije jako popularno. Neizvjesna budućnost televizijske industrije i visoki pritisak na poslu doprinose njegovoj nepopularnosti.

Odvoz smeća – Čistoća se isplati

Mnoga d‌jeca sanjaju o vožnji na kamionu za smeće, izgledajući jednako kul kao i smetljari. Nažalost, poslovi u odvozu smeća često imaju lošu reputaciju – iako bi svaki grad bez njih upao u haos.

Međutim, oni koji rade na rukovodećim pozicijama mogu zaraditi do 91.300 evra godišnje, na primjer, u berlinskoj kompaniji za upravljanje otpadom. Čak i smetljari zarađuju godišnju platu od 39.600 evra. Uprkos ovim atraktivnim platama, zanimanje ostaje nepopularno zbog svog imidža i fizičkih zahtjeva.

Sveštenstvo – poziv koji ima dobru platu

Sveštenstvo i pastoralno služenje su profesije odabrane iz uvjerenja. A plate su prilično respektabilne. Pastori i katolički sveštenici zarađuju u prosjeku oko 53.800 evra, a najviše pozicije dosežu i do 85.400 evra. Uprkos tim atraktivnim platama, profesija mnogima ostaje neprivlačna, pišu njemački mediji.

Njemačka

posao

nedostatak radnika

