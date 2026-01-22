Logo
"Aleksandra Prijović mi pisala na Fejsbuku": Pjevač otkrio šta je radila dok nije bila poznata

22.01.2026

22:25

Александра Пријовић пјевачица
Foto: YouTube/Screenshot

Pjevačica Aleksandra Prijović je posljednjih godina jedna od najtraženijih pjevačica na domaćoj sceni.

Rasprodane Arene i dva novogodišnja nastupa govore o njenoj popularnosti, a sve je počelo kada se prijavila u muzičko takmičenje Zvezde Granda.

Aleksandra je imala samo 17 godina kada je stala na scenu Saše Popovića, a sada je pjevač Srećko Krečar, gostujući u jednoj emisiji, ispričao kako je dobio snimak od nje dok je još bila u školi.

"Aleksandra Prijović, kada je bila mala, meni je tada kao klinka pisala na Fejsbuku: 'Dobar dan, poštovanje, ja sam Aleksandra Prijović. Poslala sam vam neke snimke da poslušate kako pjevam, mnogo mi je bitno vaše mišljenje. Maštam jednog dana da vas upoznam, vi ste moj uzor i mnogo mi je bitno vaše mišljenje“, rekao je pjevač i nastavio:

"Pogledao sam, otvorio profil, vidio sliku iz škole i zatvorio poruku, misleći: 'Ma ovo su djeca neka'. Nisam tada ni imao vremena. A ona sutradan, uporna, pita: „Da li ste poslušali? Mnogo mi je bitno vaše mišljenje.“ Kliknuo sam, poslušao i tada je opasno pjevala – ispričao je Srećko.

Aleksandra Prijović

Zvezde Granda

Saša Popović

